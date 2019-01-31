31.01.2019

Деньги в «банке»



Минувшая неделя в Балабанове выдалась горячей. И дело не только в волне недовольства жителей многоквартирных домов заоблачными счетами за отопление за декабрь.

Сразу несколько вопросов получили широкий резонанс в социальных сетях. Среди них, конечно же, ситуация с мусоросортировочным  предприятием ООО «Спец-транс», на территорию которого отказались пускать журналистов (об этом на стр. 4). А также законность взимания платы за выдачу справок в паспортном столе.

Эту ситуацию мы прояснили у директора МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» Бориса СЕРГЕЕВА, оказание этого вида услуг проходит на совершенно бескорыстной основе. Он признал, что у сотрудницы паспортного стола была «баночка», в которую посетители добровольно, как объясняла женщина, кидали монетки - по двадцать рублей за «бумажку». И отказать в этом душевном порыве расточительным гражданам эта сотрудница не могла. В итоге директор МУП обратился в полицию, но там из-за ничтожности суммы заводить дело на паспортистку не стали, а потому с ней просто разорвали трудовые отношения «по собственному желанию».

Эта ситуация разрешилась, но если впредь гражданам вновь предложат получение справки через «баночку», стоит обращаться к руководству муниципального предприятия, так как еще несколько лет назад взимание платы за такие справки было опротестовано районной прокуратурой.

Гораздо большее беспокойство вызывает судьба паспортного стола. Как оказалось, его намеченный переход под крыло отдела полиции по вопросам миграции оказался провальным. По каким-то причинам ОМВД отказалось идти намеченным в конце 2018 года курсом, и теперь администрации города предстоит вновь искать варианты.

Помогать в этом непростом деле будет руководство Боровского района, поскольку, как пояснил глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН, данная проблема выходит за рамки города. Остается надеяться, что для жителей муниципалитета этот переходный период окажется безболезненным.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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