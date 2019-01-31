Асеньевские школьники отметили столетие своего прославленного земляка

Несмотря на то, что Великая Отечественная война завершилась семьдесят четыре года назад, память о людях, отдавших свои жизни за свободу родины, не увядает. Так недавно в деревнях Борисово и Федорино прошли торжественные мероприятия, посвященные уроженцу этих мест, летчику-герою Григорию БЕЗОБРАЗОВУ.

О роли патриотического воспитания в жизни подрастающего поколения можно рассуждать очень долго, и аргументов «за» и «против» существует великое множество. Ясно одно - человека нельзя заставить любить и уважать свою страну и ее историю насильно. Поэтому то, что ученики школы в деревне Борисово искренне интересуются событиями Великой Отечественной войны, выглядит единственным верным решением давнего спора.

Секрет в том, что учителя, не навязывая свою позицию, позволяют детям самим открывать для себя события тех страшных для страны лет. В одном из кабинетов образовательного учреждения существует небольшой музей, среди экспонатов которого имеются даже реальные археологические находки, а в знаменательные даты проводятся так называемые «уроки мужества», на которых главными действующими лицами выступают сами ученики.

24-го января здесь вспоминали о героизме своего земляка, летчике Григории Безобразове, родившемся в расположенной рядом деревне Федорино. В этот день Григорию Ивановичу могло бы исполниться сто лет, и ребята подготовили целую презентацию, с помощью которой рассказали о жизни Героя Советского союза в довоенные и фронтовые годы.

На счету прославленного летчика 219 боевых вылетов, абсолютное большинство из которых проходило в ночное время, а также семь глубоких рейдов в воздушное пространство противника для бомбардировки важных военных объектов. Григорий Иванович погиб в 1944-м году в возрасте 25 лет. Его самолет был сбит во время налета на важную железнодорожную развязку Львов-2, находившуюся под контролем неприятельских войск.

Впрочем, одним лишь рассказом о судьбе Безобразова ребята не ограничились и вместе с педагогами отправились в деревню Федорино, чтобы принять участие в торжественном митинге в память о летчике. Несколько лет назад при активном участии администрации поселения и местных жителей на родине героя был установлен мемориальный камень, где каждый год проводят небольшую встречу, чтобы почтить его подвиг.

- Эта плита была установлена в 2016-ом году, и с тех пор мы каждый год собираемся здесь, чтобы отдать дань героизму Григория Ивановича. Он погиб почти семьдесят пять лет назад, но мы продолжаем чтить его память, и то, что этот мемориал всегда чист и ухожен, лучший показатель того, что земляки с уважением относятся к его жертве, и за это я хочу сказать спасибо всем, кто остается неравнодушным, - отметила глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

История - это факты, повлиять на которые мы не в силах. Изменить можно лишь отношение к ней, рассуждая о принятых решениях, идеологиях и последствиях. Но независимо от взглядов есть поступки, которые нельзя не уважать и на которых стоит учиться.

Степан ФЕДОРОВ

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