Жители совхоза Боровский боятся переломать ноги из-за принципиальности дорожников

Недавний обильный снегопад хоть и не вызвал в Боровском районе глобального коллапса, как это было в прошлом году, но все равно вскрыл несколько проблемных точек на карте муниципалитета.

Одной из них стал пешеходный тротуар, ведущий от совхоза Боровский в сторону Лапшинки и Балабаново. И без того узкая дорожка почти полностью сокрыта снегом, из-за чего люди попросту не могут по ней спокойно передвигаться. При этом ответственная за состояние этого участка организация - ДРСУ № 5, регулярно чистит проезжую часть, но будто бы специально игнорирует нужды пешеходов.

Самое сложное для пешеходов, курсирующих между Балабановом и совхозом Боровский, - найти место для безопасного преодоления пограничной территории. Протоптанная прямо посреди снежных заносов тропинка берет свое начало у автобусной остановки, после чего устремляется в сторону Лапшинки, пока не перейдет в едва различимую полоску асфальта, которую местные острословы уже успели окрестить «козьей тропой». Буквально в десятке сантиметров от этой проторенной в сугробе тропы проезжают машины, выскакивающие из-за «слепого» поворота, не видя пешеходов. Кроме того, местами очищенный кусочек тротуара перекрывают снежные заносы, обойти которые можно, только выйдя на проезжую часть.

Что примечательно, автомобильная дорога вычищена чуть ли не до асфальта, и никаких претензий к качеству уборки нет. При этом заваленный снегом после проезда уборочной техники участок для пешеходов проигнорировали будто бы намеренно.

За разъяснениями мы обратились к главе местной администрации.

- Дорожные работы здесь проводил «Калугадорзаказчик», а после сдачи объекта его передали для обслуживания в ДРСУ № 5. Но если с проезжей частью все прошло без проблем, то с тротуаром там вышли какие-то накладки. И мы уже не раз общались по этому поводу с руководством дорожно-строительного управления, но у них позиция принципиальная - дорожка не наша, и чистить мы ее не будем, поэтому порядок наводят только после жалоб. Учитывая нынешнюю ситуацию, будем связываться с ними вновь и просить убрать снег на участке, - пояснил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

В любой другой ситуации четкое следование протоколу и букве закона не самое плохое качество, но когда ценой твоей принципиальности могут стать здоровье или даже жизни людей, следует найти компромисс с собственным эго и заняться делом.

Ну а если дорожники и дальше намерены «вставать в позу», то единственным выходом для муниципалитета остается волонтерство. Благо у Антона Александровича уже есть опыт подобной работы, и организовать субботник не должно составить для него больших проблем. Другое дело, что после каждого снегопада выдавать людям лопаты и просить очищать дорогу попросту не выйдет, а значит, необходимо искать общий язык с представителями ДРСУ № 5 или искать другие организации, готовые взять на себя заботу о состоянии тротуара.

Степан ФЕДОРОВ

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