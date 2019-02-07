Чисто - это дорого

В Асеньевском строят планы при поддержке фонда приоритетных проектов,

Пора отчетов глав поселений в самом разгаре, и недавно время принимать в стенах местного ДК представителей районных властей и местных жителей пришло для возглавляющей администрацию Асеньевского Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ.

Учитывая скромный бюджет и большое количество населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, вызывает уважение тот факт, что в муниципалитете занимаются не только вопросами ЖКХ и благоустройства, но и пытаются создать фундамент для решения серьезных проблем, важных для комфортного проживания каждого селянина.

ВОДНЫЙ КРИЗИС

Асеньевское - самый большой муниципалитет в составе Боровского района. Поселение состоит аж из 38 населенных пунктов, со своими нуждами и потребностями. При этом на выполнение всех запросов администрация располагает достаточно скромным бюджетом в 26 миллионов рублей, не считая дополнительных субсидий от района или области.

Естественно, воплотить в жизнь все мечтания жителей на эти средства невозможно, но кроме затрат на уборку, ремонт и прочие рутинные заботы, чиновники находят деньги и для более животрепещущих проектов.

Самым главным из них, по словам главы местной администрации Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ, в 2018 году стала замена водопровода протяженностью более пяти километров в деревнях Абрамовское, Хитрово и Щиглево. Закончить эту работу планировалось еще в декабре, но по вине подрядчика работы ведутся до сих пор. Как отметила Ирина Николаевна, процент готовности объекта составляет 90% и сдачу его ожидают в ближайшее время.

Переоценить важность этого проекта очень сложно, поскольку существенная часть вопросов от жителей касалась именно водоснабжения и качества поступающего ресурса.

Как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, решить ситуацию невозможно за пару недель - улучшение качества воды - это небыстрый и дорогостоящий процесс. Но замена труб в нем является своеобразным фундаментом для дальнейших изменений, и то, что в поселении начали работать над этим уже сейчас, обязательно сыграет свою роль при проведении работ в будущем.

ДОРОГИ РАЗДОРА

Еще одной болевой точкой Асеньевского можно назвать дороги. Что примечательно, на всех предыдущих отчетах больше всего вопросов у людей возникало к главному врачу ЦРБ Владимиру ЛОГУТЕНКУ. В этот раз самой обсуждаемой персоной стал директор ДРСУ № 5 Александр ГОРОХОВ. Жители деревни Семичево подвергли работу дорожников резкой критике, упрекнув за неудачный выбор фракции щебня и чистку проезжей части. С другой стороны, их соседи из деревни Абрамовское, наоборот, встали на защиту Александра Александровича и его подчиненных, отметив оперативность работы и готовность прислушиваться к просьбам населения.

Примирила обе стороны Жильцова, справедливо заметившая, что поддерживать в одинаково хорошем состоянии столь обширную дорожную сеть нелегко, но в поселении над этим работают. Посильную помощь оказывают открытые здесь карьеры, предоставившие администрации бесплатный щебень для обсыпки и ремонта.

Не забывают в поселении и о благоустройстве. В 2018 году в деревнях появились четыре новые детские площадки, и еще три запланированы на текущий год. Кроме того, большая работа проводится по уходу за воинскими захоронениями - на выделенные из бюджета средства было отремонтировано четыре объекта.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ

Вообще, что касается перспектив на 2019-й год, то на них Ирина Николаевна остановилась отдельно, и все они выглядят крайне амбициозными.

Так, в Асеньевском появится современная зона отдыха, разделенная на прогулочный сектор, детскую площадку и спортивные объекты. Работы по ее созданию должны будут начаться уже весной, поскольку все торги чиновники планируют отыграть до первого марта.

Еще одним важным для жизни поселения шагом станет строительство новых модульных очистных сооружений в деревне Борисово. Об их необходимости и значении для местной экологии говорили давно, но именно в этом году было принято решение обратиться за помощью в Фонд Приоритетных проектов и воплотить задумку в жизнь. Примерная стоимость комплекса оценивается порядка 9 миллионов рублей.

Также планируется начать работы по газификации деревень Тюнино и Висящево, где жители выразили готовность поучаствовать в программе инициативного бюджетирования.

В целом же масштабы изменений в поселении за последние годы бросаются в глаза. В Асеньевском не стесняются реализовывать серьезные проекты и искать для них необходимое финансирование. В этом чиновников поддерживают и местные жители, которые, несмотря на имеющиеся у них вопросы и просьбы, высоко оценили работу команды Ирины Жильцовой.

Степан ФЕДОРОВ

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