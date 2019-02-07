Время перемен

Ермолинцы остались довольны работой Евгения Гурова.

Минувший год в Ермолине был богат на различного рода трения внутри депутатского корпуса, а у администрации возникли серьезные сложности с управляющими компаниями. Исходя из этого, можно было ожидать, что после выступления Евгения Александровича завалят неудобными и острыми вопросами, однако, ситуация повернулась совсем по-другому.

БЕЗ ДОЛГОВ

Отчет Евгения Гурова можно назвать дебютным. Ведь, вступив в должность в конце 2017 года, в начале 2018 он держал ответ за своего предшественника Олега ЗАПОЛЬСКОГО. А в конце минувшего января ермолинский градоначальник докладывал об успехах и промахах своего руководства.

Прошедший год стал для города временем перемен. Это касается многих аспектов, но наиболее сильные изменения произошли в финансовой сфере и, конечно же, благоустройстве.

Ни для кого не секрет, что Ермолино - небогатое поселение, наполняемость бюджета которого во многом зависит от субсидий вышестоящих муниципалитетов. Тем не менее, как отметил Гуров, администрации удалось добиться ряда позитивных изменений. Так, впервые за долгое время город вошел в новый год без долгов, погасив коммерческий кредит суммой в девятнадцать миллионов рублей.

Кроме того, весь год при администрации активно работала комиссия по повышению финансовой и налоговой дисциплины. В результате это помогло вернуть в бюджет порядка четырех миллионов рублей. Как заверил докладчик, оптимизация расходов и контроль над наполняемостью казны остаются важными задачами и на предстоящий период.

ВМЕСТЕ К КОМФОРТУ

Но, как бы то ни было, следить за финансами и их использованием - удел чиновников и депутатов. Простых горожан куда больше волнуют более наглядные результаты работы администрации вроде благоустройства территорий.

В прошлом году Ермолино приняло участие в федеральной программе «Комфортная среда» и показало себя с очень хорошей стороны, став одним из немногих муниципалитетов, где работы выполнялись в соответствии с намеченным графиком. В этом году в рамках программы было благоустроено семь придомовых территорий, кроме того, муниципалитет выполнил ряд работ своими силами. Среди них ремонт тротуаров города и территории возле ДК «Полет». В текущем году уже есть планы на дальнейшее благоустройство, но очень важно, чтобы жители также не оставались в стороне.

- У нас большие планы на этот год, но воплотить их в жизнь мы можем только при активной поддержке населения. Власти готовы поддержать любую вашу инициативу, но нужно, чтобы сами жители не оставались в стороне, а проявляли активность и деятельность. Общими усилиями мы можем создать по-настоящему комфортную среду для жизни, воспитывая бережное и ответственное отношение к своему двору, улице и городу в целом, - отметил Евгений Александрович.

Также Гуров пояснил, что на сегодняшний день уже сформирована муниципальная программа по созданию комфортной среды на период 2019-2022 гг., задача которой в указанный срок завершить благоустройство территорий возле всех многоквартирных домов в поселении.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Впрочем, нельзя отрицать, что в Ермолине по-прежнему остаются проблемы, требующие пристального внимания. Не до конца ясно, решится ли ситуация с городской канализацией. Конечно, есть договоренности с водоканалом о проведении глобальной реконструкции, но, как известно, обещанного можно прождать и три года.

Пожаловались горожане и на ситуацию со здравоохранением. В частности, широко обсуждалась ситуация с лекарствами для льготников, которые вынуждены со своими рецептами ездить в Балабаново. Пожилым людям и инвалидам такие путешествия даются очень нелегко, а потому, как отметил глава ермолинской больницы Николай ЕРУСЛАНОВ, в настоящий момент прорабатывается возможность открытия аптечного пункта на территории города.

Кроме того, серьезную обеспокоенность вызывает позиция некоторых ермолинских УК, не выполняющих своих обязательств перед жителями. В частности, горожане остались недовольны работой компании «Ермак», на что получили исчерпывающий ответ: самый лучший метод борьбы с такими коммунальщиками - разорвать договор и прекратить их содержать.

В целом же и жители, и депутаты остались довольны работой главы администрации.

Степан ФЕДОРОВ

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