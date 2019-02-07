Бизнес за чужой счет

«Мусорная реформа» ляжет на бюджеты муниципалитетов и кошельки жителей.

Новое - это не всегда забытое старое. Иногда, как в случае с изменением правил утилизации мусора, это путь в непонятном направлении, причем весьма дорогостоящий для «путешественников».

Несмотря на то, что уже второй месяц на просторах области работает «Калужский региональный экологический оператор», и вот-вот жители получат первые квитанции на оплату этой коммунальной услуги по новой схеме начисления, темных дыр в организации процесса утилизации ТБО меньше не становится, а их глубина готова поглотить не один миллион бюджетных средств.

КТО ТАК СЧИТАЕТ?

В первые январские дни для жителей Калужской области стало настоящим откровением информация о том, что производством бытового мусора занимаются квадратные метры их жилплощади. Вот так! Не человек, оказывается, главный мусорщик на планете, а жилые дома, причем, чем они просторнее, тем их «мусоропроизводимость» выше.

Теперь за каждый квадратный метр житель многоэтажки заплатит 5,05 рублей, а владелец частного строения, в зависимости от количества зарегистрированных в населенном пункте, от 66,23 рублей (до 10 тыс. жителей) до 103,49 рублей (свыше 10 тыс. жителей).

Такую схему начислений сочли несправедливой уже во многих районах области. В частности, депутаты Балабанова отправили в адрес министра строительства и ЖКХ Егора ВИРКОВА письмо, в котором указывают на то, что новая схема начисления ударит по карману одиноко проживающих граждан, в частности, пенсионеров. А учитывая массовое недовольство, они просят вернуться к прежней системе - проводить расчет, исходя из количества постоянно и временно зарегистрированных граждан в жилом помещении.

ГРАНИЦЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вероятно, это и подобные обращения останутся гласом вопиющего в пустыне, поскольку, начав выстраивать работу по новым правилам, вот так через два месяца руководство их, конечно, не отменит. Тем более, есть проблемы и поважнее, поскольку, как это обычно случается с российскими реформами, переходный период обещает быть долгим, а правила этой запутанной игры в мусор только утрясают. От этого возникают ситуации, выход из которых не очевиден.

К примеру, по новым правилам региональный оператор вывозит мусор и убирает его внутри контейнерной площадки. Все, что за пределами обозначенной территории, - проблема муниципалитета. Однако на сегодняшний день оператор использует разные контейнеры: как кубовые, которые стоят внутри площадок ТБО, так и восьмикубовые. Последние, естественно, внутрь ограждений не влезают, и мусор, не поместившийся в емкость из-за его переполненности, жители оставляют рядом. Перевозчик таких «подкидышей» игнорирует и, как прокомментировал замглавы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ, побывавший на днях на совещании по мусорной теме в Калуге, оставляет на откуп муниципалитету.

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

В принципе, траты, которые придется предусмотреть в городском кошельке на уборку такого мусора, стандартно пройдут по статье «ликвидация стихийных свалок». Они уже заложены на 2019 год, и обидно, пожалуй, лишь от того, что приход регионального оператора никаким образом не забирает мусорную проблему на уровень выше, освобождая поселения от хлопот, а лишь усугубляет ситуацию.

Более того, начинает складываться впечатление, что схема выстраивается так, чтобы процветанию мусорного бизнеса своими деньгами помогали все без исключения муниципалитеты.

Как было озвучено на совещании, сейчас Минстрой разрабатывает типовые площадки для установки кубовых, восьмикубовых контейнеров и для раздельного сбора мусора. Стоимость их также будет рассчитана на уровне министерства. И насколько затратным будет исполнение этого обязательства, предсказать невозможно.

А вот очевидным уже является то, что, по словам Михаила Иванова, город по-прежнему обязан будет за свои деньги строить мусорные площадки, закупать контейнеры и даже проводить их санобработку. Плюс к этому присутствие в границах города мусоросортирующего предприятия ООО «Спец-Транс» негативно влияет на экологию поселения. Мусорному оператору, вроде бы ответственному за весь процесс, останется только приехать и забрать контейнеры с «деньгами», произведенными квадратными метрами квартир.

ЧАС РАСПЛАТЫ

Хотя смогут ли все жители вовремя оплатить данный коммунальный платеж, пока тоже загадка. Если информацию о площади жилья большинства калужан оператор планировал брать в Фонде капитального ремонта, то сведений о тех, кто проживает в доме с персонифицированным счетом, там нет.

К примеру, председатель ТСЖ «Надежда» Александр РЫБИН пришел с этим вопросом на планерку в балабановскую администрацию. У него сведений о жилплощади членов товарищества никто не запрашивал. Поэтому он, как в прошлом году, включил тариф на мусор по прежним расчетам в платежки, чтобы за жителями не копился долг. Однако Александру Константиновичу тут же заметили: он поступил неправильно, с января у него нет таких полномочий, поскольку счет выставляет «КРЭО». Но каким образом это будет сделано в конкретном случае - неизвестно, а потому жители дома уже насторожились: не окажутся ли они в числе неплательщиков коммунальной услуги, причем не по своей вине?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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