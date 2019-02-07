Неживая вода

Родник в Русиново превратился в сточный канал?

Aдминистрация города Ермолино издала постановление, запрещающее в любых целях использовать воду из источников, расположенных возле храма Николая Чудотворца в Русинове. Основанием для этого стали предварительные исследования, которые косвенно подтвердили подозрения боровчан в том, что вода, набранная ими на Крещение, стала причиной кишечной инфекции.

В этом году на Крещение многие боровчане отправились к природным источникам, чтобы набрать чистой воды. Одним из самых популярных у жителей мест остается родник в Русиново, однако в этот раз некоторые пользователи соцсетей стали жаловаться, что после употребления местной воды у них началось кишечное расстройство. Эта информация быстро получила большой резонанс. И пока одни дискутировали в интернете, другие обратились в филиал Центра гигиены и эпидемиологии для проведения экспертизы.

Предварительный анализ подтвердил подозрения жителей - вода в роднике действительно содержала в себе следы недавнего загрязнения, о чем говорится в соответствующем документе: «Были отобраны три пробы - по числу лотков, по которым течет вода, по результатам микробиологических анализов качество воды в роднике крайне неудовлетворительное и по своей характеристике приближается к сточным бытовым водам. При оценке показателей можно сделать однозначный вывод о наличии свежего фекального загрязнения родника. Выделяются условно патогенные микроорганизмы. По результатам проведенных исследований все пробы родниковой воды не соответствуют СанПиН. Использование воды из данного родника для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд угрожает здоровью населения».

В этой ситуации местная администрация приняла постановление, запрещающее использовать воду из источников, и решила дожидаться итогов проверки, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

- Официального заключения от эпидемиологов мы пока не получили. Как только результаты исследования будут готовы, тогда и решим, что делать дальше , - отметил глава администрации поселения Евгений ГУРОВ.

На сегодняшний момент изданное постановление является единственным предостережением для жителей Боровского района, и попасть к источнику сейчас не составляет никакого труда. Предположительно загрязненный родник находится в свободном доступе, и ни возле, ни на подступах к нему нет никаких предостерегающих объявлений.

Сподобить на это вполне может другая информация, появившаяся в соцсети. А именно - результаты независимой экспертизы, проведенной компанией ООО «ГИЦ ПВ» по заказу прихода в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Обнародовавший их настоятель храма отец Александр ПАДЫЛИН особенно подчеркнул тот факт, что вода в источнике не только соответствует всем нормам питьевой, но и не содержит в своем составе ни колиморфных, ни термотолерантных колибактерий.

Иными словами, ситуация складывается крайне запутанная, и, судя по всему, надеяться на ее прояснение стоит не раньше, чем придет ответ от Центра гигиены и эпидемиологии . Тем не менее поднявшийся вокруг этой ситуации шум очень обеспокоил боровчан, которые стали просить проверить и другие родники в районе.

Степан ФЕДОРОВ

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