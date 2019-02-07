После боя

Балабановские коммунальщики пообещали отрегулировать системы отопления в домах.

Жители Балабанова продолжают возмущаться счетами за отопление, выставленными ООО «КЭСК» за декабрь 2018 года. Это негодование уже вылилось в горячую встречу горожан с тепловым концессионером и УК в городском ДК, а позже, 1 февраля, в не менее напряженное рабочее совещание с участием прокуратуры и Госжилинспекции.

Естественно, слова представителей надзорных органов не принесли горожанам спокойствия, и они продолжают ждать заключения проверок законности декабрьских начислений. Тем не менее разговор помог установить главную причину скандальной проблемы и наметить ее предотвращение впредь.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

На встречу, организованную администрацией города, были приглашены старшие по домам. По плану инициаторов, позвали представителей домов, жителям которых выставили самые «дорогие» счета. В итоге население Балабанова было представлено двумя десятками активистов.

Сторону оппонентов составили руководители управляющих компаний и теплового концессионера. Примечательно, что на этот раз директор ООО «КЭСК» Михаил ПОТАПЕНКО, которого в ДК горожане встретили крайне недружелюбно, не пришел. Для диалога он отправил своего подчиненного (бывшего директора муниципальных теплосетей) Михаила ЧОКНАДИЯ.

Смена представителя теплового концессионера, естественно, не повлияла на объяснение причины роста декабрьского платежа. Согласно озвученной схеме, среднее увеличение стоимости услуги в 55% сложилось из-за шести добавленных дней, которые должны были отобразиться в январских квитанциях (22% в среднем) и роста минусовой температуры в декабре (около 33%). Исходя из этого, в квитанциях за январь балабановцам обещали суммы на 20-23% ниже. Ожидать большего понижения платежей не стоит из-за роста тарифа на 1,7% вследствие повышения НДС с начала года.

КТО ИХ КРУТИТ?

С доводами тепловиков можно согласиться, если не брать во внимание факт массовых жалоб на перетоп квартир. Как на встрече в ДК, так и в администрации горожане настаивали: температурный график подачи тепла был превышен, жители были вынуждены открывать окна. Однако подтвердить доводы горожан невозможно, поскольку, как не первый раз заявили директора управляющих компаний, никакого температурного графика им ООО «КЭСК» не направлял.

По словам Татьяны МАЛАШИНОЙ, возглавляющей УК «РЭУ», для исключения таких жалоб необходимо оперативно проводить регулировку балансировочных клапанов, которые вместо шайб тепловой концессионер установил в домах. Этот механизм хоть и лучше прежнего, но настраивается также в ручном режиме. А отсутствие пломбировки позволяет любому жителю дома крутить его по собственному усмотрению. Теперь коммунальные компании договорились пройтись по домам, отрегулировать клапаны и опломбировать их.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

И все же основной причиной случившегося скандала жители, администрация и ГЖИ считают отсутствие слаженной работы между управляющими компаниями и тепловиками. Работа каждого нацелена на извлечение коммерческой выгоды, невзирая на интересы жителей. Чтобы понять, как далеко зашли в этом вопросе коммунальщики, прокурор Боровского района заявил о том, что взял это дело на контроль, а заодно посоветовал балабановцам быть более инициативными и в случае плохой работы УК отказываться от их услуг, создавая ТСЖ.

Представители Госжилинспекции тоже обещали проверить законность выставленных «КЭСК» счетов. Они уже получили данные по декабрьским платежкам, и теперь осталось дождаться квитанций за январь, чтобы понять: действует ли в них арифметика, на которую ссылались Михаил Чокнадий и Михаил Потапенко. А глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН потребовал от теплового концессионера и УК предоставить ему четкий, согласованный друг с другом график проведения работ по наладке балансировочных клапанов.

Приступить к регулировке и пломбированию механизмов на системах отопления многоквартирных домов было обещано уже с этой недели. Однако такие намерения могут способствовать только недопущению впредь аналогичных ситуаций. Чем закончится эта, станет известно только по окончании проверок, проводимых Госжилинспекцией и прокуратурой Боровского района.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Начеку

ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИЯХ КВАРТИРЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ?

О нарушении подачи тепла следует сообщить в диспетчерскую службу поставщика ресурса (он указан на квитанции на оплату услуги), в данном случае это ООО «КЭСК». Перед этим самостоятельно измерьте температуру и сообщите эти показатели при оформлении заявки. Уточните номер регистрации вашего обращения.

Представители ресурсоснабжающей организации в течение двух часов должны отреагировать на заявление: прийти и выполнить замер температуры, а по окончании составить акт, в котором обязательно отображены:

- дата проведения замера температуры в квартире;

- данные о составе комиссии, производившей замер;

- описание квартиры (этажность, количество комнат, степень утепленности);

- показания прибора (температура воздуха и внутренней части ограждающих стен, влажность воздуха);

- печать и подписи.

Заявитель вправе дополнить акт своими комментариями. Документ составляется в двух экземплярах, один из которых остается на руках у владельца квартиры.

ЕСЛИ НА ВАШУ ЖАЛОБУ НЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ

Как пояснил представитель калужской Госжилинспекции Евгений ЗЕМНИЭКС, если по истечении указанного срока представитель ресурсоснабжающей организации не явился, гражданин имеет право самостоятельно составить акт замера температуры в своей квартире.

Для этого необходимо пригласить старшего по дому и двух соседей, подписи которых должны стоять в документе. Далее акт следует направить в Госжилинспекцию.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ЗАМЕР?

Замер температуры помещений в квартире проводят при уличном показателе не выше 5 градусов мороза, избегая солнечных лучей.

Окна должны быть закрыты и не иметь повреждений.

Если квартира многокомнатная, измерения проводят в каждом из помещений.

Располагать измерительный прибор необходимо на расстоянии одного метра от стен и в метре от пола.

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