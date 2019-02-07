07.02.2019

В поселениях не торопятся «выбивать» долги за капремонт



В прошлом году работа по сокращению задолженности Боровского района перед Фондом капитального ремонта была одним из приоритетных направлений работы в администрации. Чиновники уверяли, что продолжат трудиться в этом направлении и в 2019-ом, однако, судя по недовольству курирующего этот вопрос главного финансиста района Анны ГОРЯЧЕВОЙ, энтузиазма у глав поселений заметно поубавилось.

Работы по капитальному ремонту в прошлом году больше напоминали некую лотерею, где в зависимости от подрядчиков итогом была либо качественная и выполненная в срок работа, либо растянувшиеся на полгода доделки и компенсации пострадавшим по вине работников жильцам.

Поэтому, учитывая некий скептицизм со стороны боровчан, чиновники пришли к выводу, что нужно самим стать примером для не желающих платить  по счетам граждан. Таким образом, еще  в декабре было объявлено, что счета по капремонту муниципального жилфонда район оплатит авансом, однако на дворе уже февраль, а воз, как говорится, и ныне там.

Как отметила курирующая этот вопрос замглавы администрации района Анна ГОРЯЧЕВА, все необходимые для оплаты документы были разосланы главам местных администраций, однако те почему-то не торопятся закрывать счета. Напоминать о необходимости заняться этим вопросом Анне Владимировне приходится уже вторую неделю подряд, только в этот раз был озвучен крайний срок на исполнение авансового платежа - восьмое февраля.

Кроме того, ни одно поселение до сих пор не предоставило итоговый отчет о проделанной в 2018 году работе и не отчиталось за январь, из-за чего в районе могут оперировать только данными, имевшимися на конец прошлого года.

Вполне вероятно, что сегодня у муниципалитетов хватает иных забот, но видеть такую пассивность в направлении, которое неоднократно называли одним из приоритетных, довольно странно.

Видимо, такого же мнения придерживается и глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, предложивший собрать отдельное совещание с представителями Фонда капитального ремонта, на котором все стороны смогут прояснить возникающие вопросы и обдумать дальнейшие шаги по сокращению задолженности.

Семен ФРОЛОВ

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