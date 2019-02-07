Собачий пристрой

В понедельник на планерке в администрации Балабанова обсуждали тему отлова бродячих животных. Жители города уже несколько дней жаловались на стаю собак, которая кочевала из одного микрорайона в другой, прирастая новыми членами этой мохнатой компании. В соцсетях как обычно схлестнулись зоозащитники и родители, аргументируя свои мнения вполне обоснованными доводами. Но чиновникам, отвечающим за безопасность жителей города, пришлось принимать непопулярные решения.

Обсуждая готовность к проведению отлова, замглавы администрации Михаил ИВАНОВ заявил, что сейчас отыгрывается муниципальный контракт, и только после этого можно ждать результатов. При этом он отметил, что средств, заложенных в бюджете на данные цели на весь год, явно не хватит. Углубляться в суть своего мнения чиновник не стал, но и без того понятно, что осенью город, в окрестностях которого расположено несколько садовых обществ, вновь превратится в пристанище выброшенных на улицу живых игрушек беспечных дачников.

Узнав о том, что город готовится к отлову собачьей стаи, к которой примкнули породистые, а значит, имевшие ранее хозяев собаки, зоозащитники перешли от слов к делу: поймали и забрали трех балабановских беспризорников. В среду в группе «Новый ковчег» в «Вконтакте» появился пост с просьбой помочь пристроить собак - хаски, акиту и одну беспородную рыжуху. Возможно, среди этих четвероногих есть питомец ваших знакомых, которого ищут и ждут. А может, один из них станет членом вашей семьи. В любом случае не поленитесь зайти в группу, в которой каждый день спасают жизни животных. Сделайте хотя бы репост! Это лучше, чем вообще оставаться в стороне.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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