В Боровском районе две квартиры отключили от газа

На территории Калужской области проходит внеплановая проверка состояния газового оборудования. В Боровском районе за эту задачу взялись достаточно рьяно и, несмотря на то, что крайним сроком завершения рейдов было указано 31 марта, на территории муниципалитета уже успели обойти более половины квартир.

При этом радует тот факт, что по большей части боровчане стараются следить за своим имуществом, а найденные недочеты не являются критичными.

Поставленная губернатором региона Анатолием АРТАМОНОВЫМ задача провести осмотр квартир на соответствие газового оборудования всем требованиям безопасности затрагивает множество служб, начиная от управляющих компаний и коммунальщиков до представителей полиции и МЧС.

Тем не менее в Боровском районе, где перед властями стояла задача навестить более пяти тысяч квартир, результаты совместной работы ведомств можно назвать вполне положительными, поскольку из проверенных 3084 помещений нарушения были выявлены лишь в 288.

Цифра, конечно, немалая, но, учитывая, что согласно данным областного министерства строительства и ЖКХ лишь половина потребителей имеет договора на обслуживание, можно было ожидать куда более пугающего итога.

- Вопросы, конечно, есть, но в целом ситуация некритическая. При этом стоит отметить, что в 85 случаях проверяющим было отказано в доступе, а в ряд квартир не удалось попасть из-за отсутствия жильцов. Что же до оставшихся нарушений, то 39 случаев оказались небольшими недочетами, которые специалисты устранили на месте, - отметил заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

Напомним также, что ранее Алексей Евгеньевич выступал за жесткие меры в борьбе с нарушителями и в случае серьезных проступков предлагал отключать потребителей от ресурса. Таких случаев на территории муниципалитета пока что было всего два.

- Пока что было принято решение «отрезать» от газоснабжения две квартиры. В Балабанове мигрантами в жилище была самовольно установлена газовая колонка, что подвергало риску всех соседей. Что же касается Ермолина, то здесь случай особый, поскольку речь идет о брошенной квартире. Дверь открыта, жильцы там не появляются, и о них ничего не знают как соседи, так и представители управляющей компании. Так что нами было принято решение отключить газ, пока ситуация не прояснится, - подробно рассказал начальник боровской районной эксплуатационной службы Николай ФРОЛОВ.

Кроме того, Николай Геннадьевич отметил, что большинство боровчан к проверке относятся с пониманием и не мешают его подчиненным заниматься своей работой. Но порой бывают и особые случаи. Например, жильцы одной из квартир, имеющие договор на обсаживание, наотрез отказались как пустить к себе специалистов, так и расторгнуть подписанный контракт. Не изменило их решения даже предложение выполнить осмотр в рассрочку, и теперь придется тратить время на то, чтобы найти с упертыми собственниками общий язык.

В целом же работа продвигается достаточно быстро, и на сегодняшний день было осмотрено более 60% намеченных объектов.

Степан ФЕДОРОВ

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