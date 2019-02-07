Сергей Галкин «выбил» себе третьего заместителя

Глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН обратился к депутатам города с просьбой разрешить ему обзавестись еще одним заместителем. Свое обращение он мотивировал долгим перечнем планов, стоящих перед муниципалитетом в обозримом будущем.

- Перед нами большие задачи: строительство котельной, детского сада, школы. Это влечет большой объем работ в части земельных отношений и юридического сопровождения, - заявил градоначальник.

Поскольку к реализации этих проектов город готовится уже не первый год, причем с участием районной и региональной власти, Сергей Павлович сгустил краски новыми перспективами.

- Сейчас мы вернулись к проектированию ФОК, есть устное согласование главы администрации района с руководством области на строительство нового Дома культуры. Будем вновь пытаться войти в программу «Малые города России» по строительству зоны отдыха не реке Страдаловке. На 33 миллиона рублей запланированы работы по программе «Комфортная среда», плюс район дает еще 15 миллионов на благоустройство. Еще мы просим 60 миллионов на реконструкцию привокзальной площади. В общем, работы много. Поэтому я прошу вас согласовать должность заместителя главы администрации - начальника отдела экономического развития и имущественных отношений, - резюмировал Сергей Галкин.

По сути, сама должность в структуре администрации уже существовала, но была пустующей. В свое время Вячеслав ПАРФЕНОВ вполне обходился и без этого специалиста, хотя перед ним тоже стояли мегапроекты, такие как концессионное соглашение по теплу, строительство поликлиники и та же «Комфортная среда». Однако его преемник решил воспользоваться возможностью и обзавестись-таки еще одним помощником высокого ранга.

Депутаты вполне могли обидеться и отказать в просьбе градоначальнику, поскольку тот, зная, кто займет выбиваемую должность, все же утаил от Думы имя нового заместителя. Однако парламентарии не стали акцентировать на этом внимание и после недолгих раздумий дали Галкину «добро», авансом надеясь на пользу от нового сотрудника.

Как стало известно днем позже, руководить экономическим развитием и имущественными отношениями в Балабанове будет Анжелика БОДРОВА, занимавшая при экс-главе администрации Боровского района Геннадии НОВОСЕЛЬЦЕВЕ должность его заместителя, она имела аналогичный нынешнему фронт работ.

Новый чиновник обойдется городской казне в 1,2 миллиона рублей, которые, учитывая наличие должности, были заложены в бюджете. Напомним, что кроме зама по экономике, у балабановского главы администрации имеется заместитель по «социалке» и горхозу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Назначение»