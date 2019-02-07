07.02.2019

Сезонная простуда добралась до боровчан



На начало февраля традиционно приходится одна из сезонных вспышек гриппа. Впрочем, как отметили на прошедшей районной планерке представители ЦРБ, пока вирус обходит муниципалитет стороной, и ни одного случая заболевания зарегистрировано не было.

- Ситуация с гриппом не вызывает опасений, а вот что касается прочих простудных заболеваний, то в последнее время количество пациентов стало превышать установленные для этого периода нормы, - отметил заместитель главного врача района Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.

Причиной тому медики считают температурные перепады, поскольку во время оттепели риск заболеть наиболее высок.

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