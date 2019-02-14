В битве за долги наступает самый сложный период

Последние полгода муниципалитеты Боровского района корпят над сокращением задолженности населения по сборам за капитальный ремонт. И хотя в конце 2018-го чиновники успели отчитаться о первых успехах, весь масштаб проделанной работы стал виден только сейчас, когда Фонд капремонта предоставил обобщенные данные, в которых четко видны размеры «висящего» на боровчанах долга.

В конце прошлого года районные чиновники гордо объявили, что в результате последовательной работы по погашению задолженности за капремонт Боровский район поднялся с 24-го места на 21-ое. Непосвященному человеку разглядеть за этим небольшим продвижением какие-то серьезные успехи весьма сложно, а между тем три взятые ступени скрывают за собой серьезную сумму.

С 2014-го года и по первое января 2019-го боровчане должны были перечислить в Фонд капитального ремонта порядка 162 млн руб. На сегодняшний день задолженность составляет двадцать миллионов, при том что полгода назад эта сумма была наполовину больше.

Однако, несмотря на наращивание темпов сборов, не стоит ожидать, что район закроет долговые обязательства к концу текущего года.

- Пока это были самые простые в возвращении долги. Мы общались с теми юридическими и физическими лицами, за которыми значились наиболее серьезные суммы. Дальше работа пойдет сложнее, но мы не имеем права ее прекращать или каким-то образом снижать темпы. У нас есть все шансы занимать верхние строчки областного рейтинга, и мы должны к этому стремиться, - воззвал к коллегам глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

Тяжесть решения этой задачи ложится главным образом на городские поселения, где многоквартирных домов, а вместе с ними и должников гораздо больше, чем в сельской местности.

Если обратиться к таблице сравнений, то в Боровском районе наибольшее беспокойство вызывает «успеваемость» Балабанова и совхоза «Боровский». При этом сам район уступает в работе с должниками только Калуге и Обнинску.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»