И до вас доберемся

Сергей Галкин нашел, что ответить горожанам.

Отчет перед населением главы администрации Балабанова Сергея ГАЛКИНА, озвученный 12 февраля, оказался самым спокойным за всю историю подобных мероприятий в муниципалитете. Вопросы из зала, которые традиционно становятся поводом для критики чиновников, в этот раз были сдержанными, отчего появилось предположение, что горожане замечают перемены, происходящие в городе, и критиковать власть им особо не за что. А оппозиция, у которой был шанс заявить о себе перед сентябрьскими выборами, не то сдулась, не то проспала.

«МОСКОВСКОЕ» ВНИМАНИЕ

После отчета Сергею Галкину все же пришлось отвечать на ряд вопросов. Например, на заданный Александром РАКОВИЧЕМ. Он поинтересовался принципом распределения бюджетных средств на благоустройство города. Как житель улицы Московской, Ракович посчитал, что его родной микрорайон обделен финансированием и, следовательно, благоустройством.

С такой постановкой вопроса Сергей Галкин не согласился. Работа по программе «Комфортная среда» здесь проводились в минувшем году, а в 2019-м город приступит к реализации самого дорогостоящего проекта - реконструкции придомовых территорий стоимостью порядка десяти миллионов рублей. Что касается реконструкции детской площадки, то своему обещанию по укладке прорезиненного покрытия администрация остается верна. А если жители считают необходимым обустроить на Московской общественную территорию, то их предложения в белом доме готовы выслушать и поддержать.

ПРОБЛЕМЫ И НАДЕЖДЫ

Ожидаемо из зала прозвучал и вопрос о счетах за отопление, которые всколыхнули город в начале года. Директора ООО «КЭСК» Михаила ПОТАПЕНКО жители слушать не захотели, поскольку его оправдания о просьбах «поддать парку» никак не стыкуются с окнами горожан, которые тем приходилось открывать от жары в квартирах. В этой ситуации Сергей Галкин призвал слышать друг друга и дождаться заключения проводимых сейчас проверок.

Локальный микрорайон улицы Дзержинского страдает от перебоев с холодным водоснабжением, об этом заявила представительница одной из многоэтажек. Глава администрации обещал передать жалобу руководству ГП «Калугаводоканал» и попросить отрегулировать работы на водопроводе, которые в конечном итоге должны снять проблемный вопрос с ХВС с повестки дня.

На этом претензии закончились, уступив место просьбам. Среди них неизменно два социально значимых объекта: бассейн и Дом культуры. Касательно первого город имеет все шансы получить финансирование по федеральной программе до 2022 года. В отношении ДК муниципалитет активно ищет варианты, одновременно готовясь к ремонту в существующем здании.

Примечательно, что из локальных проблем на отчете прозвучала одна: затопление подвала дома № 4 на ул. Энергетиков. Этот единичный случай, конечно, не говорит о том, что в городе не осталось проблем, которые отравляют жизнь горожанам. Скорее, это свидетельство выстроенной работы чиновников и жителей, при которой уже не обязательно дожидаться общегородских мероприятий, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. А это, несомненно, лучше оценки «удовлетворительно», которую поставили в этот вечер местной администрации депутаты и руководство района.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

- Балабаново меняется, и происходит это благодаря жителям города, - отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ. По его мнению, стараниями экс-главы администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА население откорректировало свое мировоззрение. Теперь люди не ждут, когда чиновники что-то сделают в городе, а сами инициируют происходящие перемены. Похвалив ушедшего руководителя, Николай Александрович выразил уверенность, что у Сергея Галкина, взявшего сейчас бразды правления городом, достаточно сил и опыта продолжить и усилить начатую его предшественником работу.

Что касается горожан, то им Николай Калиничев посоветовал не сбавлять темпов в общении с администрацией и депутатским корпусом, который в этот созыве демонстрирует тесную взаимосвязь со своими избирателями. А потому в грядущем сентябре балабановцам надо с полной ответственностью подойти к участию в голосовании за окружных депутатов, чтобы у города вновь появилась слаженная команда, готовая работать на благо родного Балабанова.

Проявить свою активность граждане могут не столько «галочкой» в бюллетенях, но и реальным делом. Помочь в этом призваны территориальные общественные самоуправления - ТОСы. В этом году на уровне региона разработана программа финансирования таких инициативных групп граждан. А потому у жителей Балабанова есть весьма заманчивый повод объединиться, чтобы сообща решить проблемы своих дворов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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