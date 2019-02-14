Кто их считает!

Михаил Климов перешагнул первую пятилетку.

К своему отчету перед населением глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ подошел основательно - фильм о развитии города, грамоты особо отличившимся и сам доклад, вобравший в себя итог пяти лет руководящей работы.

К счастью слушателей, говорить только о свершенных делах и апеллировать к бесконечной цепочке цифр чиновник не стал, успев за полчаса подвести черту и обрисовать перспективы развития города.

МАРШРУТ «ТУРИСТИЧЕСКИЙ»

Несмотря на то, что оратор амбициозно заявил о соперничестве в социально-экономических показателях с соседним Балабановом, Боровску с этим промышленным городом не по пути. Его курс - туризм, и именно данное направление способно помочь совершить качественный рывок в развитии муниципалитета.

В настоящее время районный центр является одним из тех малых городов Калужской области, которые вызывают большой интерес у туристов. Руководство региона это понимает и оказывает поддержку, без которой местному бюджету не осилить создание привлекательных условий для путешественников.

Помимо господдержки ставка делается на частный капитал, а именно на продажу и аренду старых боровских домов с сохранением их исторического облика и созданием в их стенах так не хватающих сейчас Боровску гостиниц, точек питания и творческих мастерских.

- Мы сломали стереотип, и многие предприниматели уже строят планы на эти виды деятельности, - отметил докладчик.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Намеченный курс играет на руку самим горожанам, особенно тем, кто, по выражению Климова, живет в нечеловеческих условиях. Именно жители вековых домов, составляющих исторический облик города, стали участниками программы переселения из ветхого и аварийного жилья. За минувшие пять лет новые квартиры обрели порядка четырехсот человек, тех, кто ранее проживал в 34 расселенных домах. Благодаря продлению федеральной программы и курсу на туристическое развитие, в ближайшее время новоселье ожидает жителей еще двенадцати домов.

Улучшение качества жизни горожан - основная задача администрации муниципалитета, и Михаил Климов с радостью отмечает, что за минувшие годы удалось остановить отток жителей в соседние Обнинск и Балабаново. Сделать это помогло строительство комфортабельных многоэтажек, которые позволили боровчанам улучшить свои жилищные условия, не покидая родного города.

С КОМФОРТОМ

В минувшем 2018 году в Боровске выполнили большой объем работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда».

- Мы сделали акцент на объем, поскольку в некоторых наших дворах никогда не было асфальтного покрытия. В результате охвачено девятнадцать многоквартирных домов, - отметил глава администрации.

При этом он заявил, что понимает, насколько город проседает в части создания мест детского досуга. Устранить этот пробел призвана реализация проекта благоустройства территории рядом с музейно-выставочным центром на ул. Ленина. Уже в этом году планируется приступить к работам, по итогу которых появится полноценная зона отдыха со смотровой площадкой.

В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Согласно цифрам доклада, на 20% сократилось количество жалоб и обращений со стороны населения. Именно на это указал экс-глава города Николай КУЗНЕЦОВ, предложивший повысить оценку Михаилу Климову и его команде с «удовлетворительной» до «хорошей».

Однако данный показатель не является расслабляющим фактором, и, учитывая заданные после выступления вопросы, администрации предстоит решить немало задач, касающихся освещения, организации транспортных перевозок и торговли, безопасности и вывоза ТБО.

Завершая выступление, Михаил КЛИМОВ, как полагается, поблагодарил вышестоящее руководство, а также своих коллег. Особый акцент он сделал на взаимодействие с депутатским корпусом и горожанами:

- Порой у нас разные взгляды на ситуацию в городе. Но это помогает искать правильное решение.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Итоги»