Почту России спасает «Геркулес» и прочие

Безвыходных ситуаций не бывает! Об этом знает каждый, в том числе руководство госкорпорации «Почта России». Именно поэтому прилавки отделений почтовой сети сегодня напоминают сельпо в его лучшие советские годы, когда в одном месте можно было приобрести товары первой необходимости, а заодно и узнать последние новости.

В интернете без труда можно найти фотографии с ассортиментом «почтовиков», где среди прилавков с пивом и крепким алкоголем трусы на вешалке кажутся просто детской забавой.

Как бы ни казалось удивительным, но предложение клиентам совершенно не свойственных почтовой службе услуг прописано в Уставе предприятия. Как «Неделе» прокомментировал представитель госкомпании, данная деятельность предусмотрена п. 2.2.12 официального документа:

- Почта России - коммерческая организация, которая обязана финансировать свою деятельность, восполняя убытки от оказания универсальных услуг за счет развития финансовой и розничной торговли. Развитие коммерческих услуг нацелено в первую очередь на повышение уровня рентабельности предприятия.

Как следует из того же комментария, договор на поставку товаров в отделения почты заключает региональное УФПС, а потому в каждой области ассортимент предлагаемой продукции разнится. Однако прогулявшись по отделениям почты Боровского района, можно понять, что даже здесь служба доставки угождает своим клиентам неравнозначно.

К примеру, в Ермолине можно найти только семена, шоколадные батончики, супы в пакетах, подушки и пару вариантов мелкой бытовой техники. У боровчан выбор тоже невелик. В районном центре, зайдя за посылкой, посетитель заметит только газировку, детские игрушки, удобрения и ту же бытовую технику. А вот в центральном отделении балабановской почты есть где разгуляться: ассортимент бытовой техники, продуктов, игрушек, «химии» для дома сопоставим с минимаркетом.

Здесь понимают, что очереди, в которых посетители порой проводят много времени, вдохновляют граждан на дополнительные траты, а замкнутое пространство почты способствует возникновению цепной реакции, что может благотворно отразиться на восполнении убытков от оказания универсальных услуг. А именно это и предусматривает вышеупомянутый Устав госпредприятия.

В общем, собственный девиз «Почта меняется» данная структура понимает по-своему. И это пока сильно расходится с ожиданиями клиентов, которые на просторах боровских групп в соцсетях продолжают жаловаться на оказание основных услуг «Почты России».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»