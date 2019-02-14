На повышенных тонах

Жителей Совьяков замучал карьер.



На минувшей неделе глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ рассказывал местным жителям о том, с какими результатами поселение завершило 2018 год, и чего ему ожидать на новом временном отрезке.

Однако помимо перспектив, нарисованных докладчиком, люди хотели получить ответы на свои вопросы, большая часть которых касалась деятельности карьера в границах поселения. И жаловаться на такое соседство местные жители готовы не только в местную администрацию.

ОТ БЕЗДОРОЖЬЯ

Говоря об итогах, глава администрации Совьяков Николай Галенков подчеркнул, что облик поселения в последние годы сильно изменился, и сегодня перед его жителями встают вопросы, до которых раньше не доходили руки.

Совьяки - одно из самых больших муниципальных образований, входящих в состав Боровского района, а потому особое внимание здесь уделяется дорогам между населенными пунктами. Долгие годы эта тема была объектом для жалоб со стороны населения. В настоящее врем говорить о полном решении проблемы, конечно, рано, но определенные подвижки все же имеются.

Из 32 километров дорог под определение асфальтобетонных попадают лишь три километра. Остальные гравийные и грунтовые, каждый год требующие к себе внимания дорожников. В 2018 году ремонтные работы проводились в Совьяках, Сатино, Маламахово и других населенных пунктах. Общий объем, может, и не так велик, но, как отмечают сами жители, лет пять назад о том, что во всех деревнях появятся дороги, ездить по которым можно круглый год, они только мечтали.

ЗЕМЛЯ И ДЕНЬГИ

Еще одной отличительной чертой поселения является большое количество земель сельхозназначения. Потому местная администрация особенно заинтересована в тесном контакте с районной властью, в полномочия которой входит надзорная деятельность за использованием таких участков. Как подчеркнул Николай Константинович, на сегодняшний день земельный налог остается самой важной доходной частью бюджета Совьяков, а потому работа в этой сфере проводится очень активная, и внимание к ней будет только расти.

ЦЕНА НЕУДОБСТВА

Что касается жителей, то их больше беспокоит присутствие в границах поселения карьера. Сейчас его разработка постепенно сходит на нет, и владелец приступает к рекультивации объекта. Тем не менее волна народного недовольства, поднявшаяся еще несколько лет назад, не спадает до сих пор: большинство вопросов, заданных Галенкову после отчета, были посвящены именно этой теме.

Обвиняют карьерщиков во многом - в ухудшении качества дорог, по которым постоянно проезжают груженые самосвалы; в страшном шуме, мешающем людям спать, и даже в посягательстве на земли сельхозназначения, на которых, по некоторым сведениям, буровые установки изымают пробы, подыскивая места под новый раскоп.

Искатели земных недр попытались парировать. В отношении дорог они готовы сотрудничать с администрацией и рассмотреть варианты участия в их восстановлении. Шумят они, по собственному мнению и проведенным замерам, не больше, чем то разрешено законодательством. А изыскательные работы вообще проходят исключительно с разрешения надзорных органов.

Последнее заверение подтвердил и Николай Галенков.

- Для тех, кого действительно волнует этот вопрос, хочу напомнить, что вся информация публична и наша работа тоже абсолютно открытая. Приходите на заседание Думы, и мы все вместе обсудим положение дел, - предложил Галенков расшумевшимся жителям.

Насколько предложение Николая Константиновича устроит селян, пока говорить рано. Но люди определенно устали мириться с работающим под боком карьером. А потому они уже озвучили желание встретиться с главой администрации Боровского района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ, чтобы еще раз озвучить все накопившиеся у них жалобы.

Степан ФЕДОРОВ

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