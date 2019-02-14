Рассмотрю другие варианты

Боровчанин не хочет выселяться из аварийного дома.

Боровск - город особый, и люди в нем - тоже. А потому ситуация с расселением дома № 2 на улице Фридриха Энгельса вовсе не кажется немыслимой.

Вообще, после прошлогоднего скандала по поводу сноса старых домов данная история кажется мелким недоразумением. Однако поставить в ней точку без шумихи тоже не получается.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Двухэтажный дом № 2 на улице Фридриха Энгельса, несомненно, привлекает к себе внимание красной кирпичной кладкой, контрастирующей с белыми стенами первого этажа. Однако общий вид пока еще жилого дома весьма удручающий, как, впрочем, и состояние объекта. Именно по этой причине администрация города расселила из него жителей, воспользовавшись возможностями федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилья.

Комфортабельные квартиры получили все боровчане, проживавшие в аварийном строении, в том числе и Константин МЕЧКОВСКИЙ, который в настоящее время все же остается единственным жильцом дома № 2 на ул. Фридриха Энгельса. Именно по этой причине власти муниципалитета судятся со своим горожанином, пытаясь с помощью Фемиды убедить мужчину сменить старое аварийное жилье на новостройку.

К слову, боровчане, которые также попали под переселение по программе «ветхого» жилья, новым жилищем вполне довольны.

- Нам квартира нравится, никаких претензий к ее качеству нет. Из старого дома уже давно съехали и сейчас потихоньку занимаемся ремонтом и готовимся к новоселью, - поделилась своими впечатлениями Татьяна ЗУЕВА.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Однако Константин Мечковский переезжать в дом № 15В на улице Некрасова не хочет. Это он подтвердил и «Неделе». Встретиться с журналистами мужчина отказался, но в лаконичной телефонной беседе четко сформулировал свою позицию.

- Предоставленная квартира по площади меньше моей (на ул. Фридриха Энгельса). К тому же мне просто не нравится тот район, - коротко пояснил Мечковский.

Со своей стороны чиновники видят ситуацию совершенно иначе. По словам замглавы администрации Боровска Дмитрия ГОРОШКО, несговорчивому жильцу старого дома было предоставлено жилье в соответствии с законом, то есть не меньше прежнего. По такому же принципу переселяли все девяносто семь семей-участников программы. Но тупиковая ситуация сложилась только с Константином Мечковским.

Несомненно, каждый человек вправе сам решать, где ему жить. Однако в случае с ветхим жильем ответственность ложится и на органы власти, которые обязаны позаботиться о том, чтобы граждане были вовремя переселены из опасных строений. А в боровском случае эта ответственность тесно переплетается с прошлогодней скандальной темой старых домов.

- Дом на улице Энгельса является объектом культурного наследия. Но пока в нем кто-то живет, мы не можем начинать ремонтные работы или предложить его заинтересованным инвесторам. В данной ситуации мы следуем букве закона и готовы предоставить новое жилье или финансовую компенсацию. Но Константин Игоревич под разными предлогами отказывается от предлагаемых нами вариантов, - отметил глава администрации города Михаил КЛИМОВ.

Естественно, суд в этой ситуации скажет свое слово и расставит тем самым все точки. Но почему, в принципе, благое дело необходимо было доводить до суда, не очень понятно. Ведь выкручивать руки чиновникам жители могут до определенной степени, а именно, пока у них не закончится список возможных решений проблемы. И апартаментов в обнинской новостройке в нем точно нет.

Иван КРЕЧЕТ

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