Подмоченная репутация

Прокуратура Боровского района проверит ЖКУ «Кабицвно»



Проблемами с водоснабжением жителей микрорайона «Молодежный» уже давно не удивить. Однако недавнее отключение, когда люди в течение нескольких дней получали ресурс считаные часы, стало последней каплей, переполнившей их чашу терпения.

После этого случая администрация Боровского района перешла из фазы ожидания в наступление: Николай КАЛИНИЧЕВ лично посетил проблемный микрорайон, а через два дня по тому же адресу отправился прокурор района Александр ЕГОРОВ.

РОКИРОВКА

Снабжение водой двенадцати домов, составляющих микрорайон «Молодежный», на сегодняшний день обеспечивают девять скважин. Общая их производительность по приблизительным оценкам составляет примерно 600 кубометров, а потребление за сутки не превышает 500. Поэтому при надлежащей работе и уходе за оборудованием никаких проблем с получением ресурса у местных жителей быть не должно. Однако начиная с ноября здесь регулярно происходят аварийные отключения водоснабжения.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что методом работы, отвечающей за подачу ресурса ЖКУ «Кабицыно», заинтересовался надзорный орган. 13 февраля прокурор Александр ЕГОРОВ вместе с представителями районной и сельской администраций нагрянул с официальным визитом к директору коммунального предприятия.

Большая часть претензий у жителей и чиновников накопилась в адрес Сергея ПОПОВА, владеющего скважинами и до недавнего времени занимавшего пост директора ЖКУ «Кабицыно». Пару недель назад он оставил эту должность, а отдуваться за просчеты предшественника пришлось уже сменившему его Александру СЕРКИЗУ, который толком и дела принять не успел, как пришлось устранять возникшую аварию.

СПУСТЯ РУКАВА

Из девяти скважин в полную силу работают только пять. Остальные нуждаются в очистке или замене оборудования.

- В среднем насос должен работать с мощностью 5 кубометров воды в час, но по факту у нас две скважины не функционируют вообще, а две сильно заилены. Почему так произошло - лучше всего спросить у предыдущего руководителя. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы вывести работу оборудования на необходимый уровень: заключили контракт с организацией, которая проведет очистку скважин от ила, - отметил директор ЖКУ «Кабицыно» Александр Серкиз.

Уже двенадцатого февраля водоснабжение было восстановлено и велось лишь с часовым перебоем в обеденное время для наполнения баков. В целом ситуация начала постепенно приходить в норму, но, как отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК, если бы владелец своевременно следил за своим оборудованием никакого ЧП бы и вовсе не случилось.

- При должном обслуживании никакого падения мощности и заиливания быть не должно. Скважины нужно чистить, фильтры в насосах своевременно пробивать, а иначе рано или поздно это закончится новой аварией. За имуществом нужно следить, тем более, если из-за твоей безалаберности могут пострадать люди, - заявил Антон Александрович.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

О важности надлежащего ухода за скважинами говорилось и ранее, но ресурсники отвечали, что на проведение откачки ила и техобслуживание насосов им не хватает денег. Причинами тому якобы являются низкая собираемость платы и сильно заниженный тариф в 18 рублей, когда у того же «Калугаоблводоканала» ставка почти на десятку выше.

Действительно ли ЖКУ находится в столь бедственном положении, что денег хватает только на зарплаты сотрудникам, станет ясно в ближайшее время. Как отметил главный прокурор района Александр Егоров, его ведомство очень обеспокоено сложившимся положением и проведет основательную проверку всех аспектов работы организации, в том числе и финансовых.

- Оставлять ситуацию без изменений нельзя, нужно наводить порядок. Поэтому мы ознакомимся со всеми необходимыми документами, пообщаемся с руководством организации и обязательно разберемся, - заверил Александр Владимирович.

По итогу чиновники позволяют себе робкий оптимизм на счет того, что дела изменятся в лучшую сторону. Прежде всего, нужно посмотреть, как покажет себя новое руководство ЖКУ, и если оно всерьез намерено решать имеющиеся проблемы, местные власти уже готовы оказать поддержку.

Степан ФЕДОРОВ

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