Звонок не туда

Две недели назад в Балабанове состоялось совещание с участием прокуратуры и Госжилинспекции, на котором обсуждали причины и обоснованность выставленных за декабрь счетов за отопление в многоквартирных домах. Поставить точку в этом громком вопросе, конечно, не получилось. Но что делать, если жители уверены в недостатке или переизбытке поступаемого ресурса, рассказал представитель Госжилинспекции. Первым шагом в фиксации нарушения он обозначил звонок поставщику услуги, в нашем случае - в «КЭСК».

Присутствовавшие на совещании директора управляющих компаний и руководители теплового предприятия сопроводили этот совет молчанием. Но после того как «Неделя» опубликовала сценарий действия в проблемной ситуации, и когда жители начали им пользоваться, заявили - звонят граждане не по адресу!

Якобы «КЭСК» беспокоить не надо, его сотрудники занимаются исключительно тепловыми сетями до стен дома, а ситуация в квартирах - головная боль УК. Однако тут уже не согласились коммунальщики, заявив, что без тепловиков они не могут ничего делать. В итоге всплыла еще одна проблемная коммунальная тема, решить которую без участия администрации не получается.

В белом доме базируется диспетчерская служба, в которую большинство горожан по привычке звонит в случае возникновения каких-либо коммунальных проблем. На содержание данной услуги муниципалитет тратит ежегодно более миллиона рублей. Но, как отметил замглавы администрации Михаил ИВАНОВ, диспетчерские службы должны существовать и финансироваться обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями, но никак не городом.

Результатом состоявшегося в минувший понедельник разговора стала неделя раздумий, за которую участники коммунального рынка должны дать ответ: готовы ли они объединиться на базе администрации и взять на себя содержание диспетчерской службы.

Если сторонам удастся найти компромисс, то жителям Балабанова больше не придется путаться в телефонах компаний, делящих на части то, что потребителю кажется единым целым. Но выгодно ли это коммунальщикам как в плане финансов, так и в организации работы с населением?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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