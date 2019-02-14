14.02.2019

Дайджест



ЕРМОЛИНСКИЙ ДЕСАНТ

9 февраля в Калуге состоялась Всероссийская акция «Лыжня России-2019»,  в которой приняло участие более пяти тысяч спортсменов со всего региона.  В этот день рядом друг с другом резали снег любители этого массового вида спорта, в том числе, воспитанники дошкольных и средних образовательных учреждений .

Город Ермолино представляли двадцать лыжников, которые, по их словам, не просто приняли участие в состязании, но и «зарядились отличным настроением».

 

БОРОВСКАЯ «ПЕРВАЯ»!

В канун Дня волейбола, который отмечался 9 февраля, в боровском ФОКе прошли соревнования по этому виду спорта в рамках спартакиады школьников.  В состязаниях приняли участие семь команд девушек, представлявших средние образовательные учреждения Боровского района.

По итогу победу одержали спортсменки из Боровской СОШ №1. Второе и третье места завоевали волейболистки из балабановских школ  №2 и№3 соответственно.

ТРЕРЬЕ МЕСТО

С 8 по 10 февраля в Подольске проходил Всероссийский турнир по настольному теннису памяти Заслуженного тренера РСФСР А.А.Кондратьева.

В соревнованиях приняли участие четырнадцать воспитанников ДЮСШ "Звезда". В группе 2008 года рождения и моложе третье место заняла Мария МИНЕЕВА (тренер Юлия ОВЧИННИКОВА).

 

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