14.02.2019

ГП «Калугаоблводоканал» проверят на щедрость



Водонапорные колонки не исчезнут с улиц Балабанова. Во всяком случае, пока администрация города не готова дать добро ГП «Водоканал» на полную ликвидацию этих гидросооружений.

Как отметил заведующий городским хозяйством Михаил ИВАНОВ, к их помощи приходится прибегать при возникновении крупных аварий на водопроводе. Когда подача ресурса в многоквартирные дома прекращается на несколько часов, именно колонки  спасают население.

Кроме того, в муниципалитете еще остались улицы с частными домами, владельцы  которых по разным причинам не завели центральное водоснабжение в жилище. Это подтвердил и начальник балабановского участка «Водоканала» Игорь ЛЕБЕДА, который заявил, что его предприятие якобы готово за свой счет выполнить такие работы. Правда, объем заложенных для этого средств, а также вообще их наличие пока не является предметом обсуждения.

Тем не менее быстрее прочих исчезнуть рискует колонка на улице 1 Мая. Именно сюда, благодаря удобному расположению, частенько приезжают граждане с многолитровыми емкостями, чтобы наполнить их водой. Администрация города считает, что такие водяные набеги устраивают «москвичи», то есть люди неместные. Поскольку жители города прекрасно знают, что вода в колонках аналогична той, которая течет из  кранов в их квартирах.

Спасти это и другие нежизненно важные, как на улицах Мичурина и Ворошилова,  сооружения может только щедрость самого «Водоканала». Как отметил глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН, если ресурсоснабжающее предприятие не несет большие убытки, то и говорить о демонтаже нет смысла.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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