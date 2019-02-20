Верю-не верю

СЭС подтвердила заражение источника в Русинове.

Скоро месяц, как в Боровском районе не утихают страсти вокруг ситуации с возможным загрязнением кишечной палочкой источника возле русиновского храма. Масло в огонь подлила запутанная ситуация с двумя противоречащими друг другу результатами лабораторных исследований. Из-за этого боровчане разделились на два лагеря, и примерить их смогла только повторная госэкспертиза, которая, впрочем, не стала утешением.

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Источники, расположенные возле храма Николая Чудотворца в Русинове, пользуются большой популярностью у местных жителей. Однако после Крещения в боровский филиал «Центра гигиены и эпидемиологии» обратилось несколько боровчан, которые посчитали родниковую воду виновницей их кишечного расстройства. Сотрудники СЭС провели забор проб из указанных «ключей» и после получения предварительных результатов, показавших завышенное количество микробов, предупредили администрацию Ермолина. Чиновники, руководствуясь этой информацией, издали постановление, запрещающее какое-либо использование воды из источника до получения официальных результатов исследования.

В конце прошлой недели результаты анализов подтвердили первые выводы работников СЭС - в воде из родника было сильно завышено микробное число, а кроме того, содержались колиформные бактерии, более известные как кишечные палочки. Данный вид организмов обитает исключительно в кишечнике человека, а потому в данном случае речь идет о загрязнении родника именно канализационными стоками.

При этом обнаружены опасные бактерии были лишь в освященном в честь Николая Чудотворца. Однако, как отметил главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии» Виктор БАГРОВ, если не принять меры, ситуация будет ухудшаться.

- Все эти «ключи» являются единой системой. И если не устранить загрязнение, то со временем оно распространится дальше. Скорее всего, его очаг расположен где-то над родником, может быть, не справляется канализация на территории чайной. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовы оказать посильную помощь. Например, заключить с храмом договор и на безвозмездной основе проводить тесты. Но действовать нужно как можно быстрее, - пояснил Виктор Петрович.

Однако эпидемиологи оказались не единственными, кто проводил проверку воды. По просьбе настоятеля храма компания ООО «ГИЦ ПВ» также сделала независимую экспертизу и не обнаружила ни палочек, ни активно размножающихся микробов.

НИ КАПЛИ!

Как получилось, что две лаборатории пришли к противоречащим друг другу показателям, непонятно, но разбираться, не сфальсифицирован ли какой-либо документ, - дело надзорных органов. Куда важнее экстренно принять меры, если источник действительно загрязнен.

В минувший понедельник, 18-го февраля, заместитель главы администрации Ермолина по социальным вопросам Александр ШВЕДОВ выехал на источник, где пообщался с настоятелем храма Николая Чудотворца Александром ПАДЫЛИНЫМ.

- Было принято решение до установления всех обстоятельств доступ к роднику ограничить, поставить предупреждающие знаки или ограждение. В дальнейшем нужно определить причину загрязнения и проконтролировать, чтобы виновные в нем устранили все последствия, - заметил Шведов.

Длится эта ситуация уже три недели, но вокруг потенциально опасной воды так и не появилось никаких табличек или ограждений. Задумались об их установке только сейчас, а до этого единственной возможностью узнать об угрозе для здоровья мог стать только визит в администрацию и чтение вывешенного на доску постановления.

В любом случае принять меры позже лучше, чем никогда, тем более что позицию чиновников, несмотря на явное расхождение двух экспертиз, разделяет и настоятель храма.

- Для нас здоровье прихожан находится на первом месте. И если для него возникает риск, то мы обязательно примем защитные меры. Родник будет закрыт до тех пор, пока мы не докопаемся до правды и не определимся, каким анализам верить. Если в СЭС тоже настроены на подобный лад, то мы готовы работать с ними сообща, - подчеркнул отец Александр.

В сухом остатке получается, что, несмотря на противоречия, все заинтересованные стороны готовы работать вместе, чтобы спасти это полюбившееся многим боровчанам место. Настораживает лишь нерешительность, с которой идет это сближение.

Степан ФЕДОРОВ

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