В микрорайоне «Молодежный» восстановили водоснабжение

На минувшей неделе перебои водоснабжения микрорайона «Молодежный», расположенного в деревне Кабицыно, достигли своего апогея. На место аварии выезжал лично глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, который дал руководство ЖКУ неделю на устранение аварии и восстановление подачи воды в положенном объеме.

На рабочей планерке курирующий этот вопрос Алексей СТЕПАНОВ доложил: новый руководитель ресурсоснабжающей организации Александр СЕРКИЗ в установленный срок уложился, водоснабжение микрорайона восстановлено.

- Были почищены три простаивающих скважины. В двух потребовалось менять насосы, потому что старые сломались окончательно. Работа была выполнена достаточно быстро. Сейчас стоят еще два водозабора, но их также обещают запустить в ближайшее время, - отрапортовал замглавы администрации района Алексей Степанов.

Совместно с представителями ЖКУ и администрацией совхоза «Боровский» руководство района создало рабочую группу, которая будет собираться каждые две недели и следить, чтобы ситуация не выходила из-под контроля.

Вполне возможно, что жители «Молодежного» смогут навсегда избавиться от проблемы и не запасаться на всякий случай канистрами с водой. Районные чиновники в этом вопросе возлагают надежды на нового директора ЖКУ Александра Серкиза. По словам Николая Калиничева, он показал себя человеком слова и в первые дни работы на своей должности проделал большую работу по выходу из кризисной ситуации.

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