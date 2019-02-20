Хотеть не перехотеть

Балабановцы намечтали на сотню миллионов рублей.

Человек так устроен, что он всегда чего-то хочет. Пожалуй, именно новые цели и заставляют нас проявлять активность и не зацикливаться даже на успешных свершениях.

В балабановском случае чиновникам расслабиться не придется: они сами предложили горожанам поделиться идеями, которые теперь предстоит рассмотреть комиссионно и выбрать среди них наиболее востребованные для дальнейшей реализации.

БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отчет главы администрации Балабанова Сергея ГАЛКИНА стал возможностью не только узнать о социально-экономических успехах и перспективах муниципального образования, но и поделиться своим видением его благоустройства. В фойе Дома культуры, где чиновник зачитывал отчет, волонтеры предлагали жителям принять участие в опросе общественного мнения, поделившись мечтами о строительстве новых и реконструкции старых объектов в городе.

Масштаб данного мероприятия оказался намного скромнее прошлогоднего, тем не менее это не помешало небольшому количеству участников опроса намечтать на весьма круглую сумму. При этом денег в этот раз жители на свои задумки не дали, тогда как год назад на рейтинговом голосовании по скверам в коробке с опросниками комиссия обнаружила пятьдесят рублей, которые до сих пор хранятся в администрации.

На этот раз самыми активными оказались жители двух удаленных микрорайонов. Для улицы Московской попросили зону отдыха, стадион и дорогу до ул. Коммунальной. А жители ул. Дзержинского хотят пешеходный тротуар до своего микрорайона.

Среди прочих были просьбы отремонтировать баню, создать в городе зону для отдыха на природе, построить развлекательный центр с кафе и кинотеатром, парк развлечений для семейного отдыха, Дом культуры и даже открытый бассейн.

Напомнили горожане и о прошлогоднем рейтинговом голосовании, на котором следующим для реализации проектом был выбран сквер на лице Кооперативной. Проект, эскиз которого успел побывать на единственном в городе рекламном баннере на перекрестке улиц Лесной и 50 лет Октября, должны были начать реализовывать еще в 2018 году. Однако желанию приступить к воплощению мечты помешали подземные коммуникации, которые чуть было не сорвали намеченный план. Как недавно прокомментировал глава администрации Сергей ГАЛКИН, муниципалитет не собирается отказываться от разработанной идеи и занимается вопросом выноса сетей за территорию, намеченную под сквер.

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Между тем напомним, что в первый год работы программы «Комфортная среда» комиссия, работающая над реализацией проекта, составила погодовой список по благоустройству общественных территорий. В него вошел и так называемый «народный» сквер - пустырь на улице Лесной, который пять лет назад депутаты второго округа отстояли, не дав «посадить» там здание МФЦ. Проведя сбор подписей населения в поддержку строительства зоны отдыха, депутаты получили одобрение без малого двух сотен жителей города с разных микрорайонов Балабанова.

Экс-глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ поддержал зревшую четыре года идею, предложив рассмотреть вариант соединения этого пространства с аллеей на улице Кооперативной. Таким образом, реализация этих проектов стояла в очереди друг за другом.

В этом году при рассмотрении гражданских инициатив депутаты намерены напомнить теперь уже новому главе администрации Сергею ГАЛКИНУ о пожелании горожан, которое те подкрепили письменно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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