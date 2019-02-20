Не лает, не кусает

Какой эффект ждать от установки турникетов в школах?



Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ распорядился установить новую пропускную систему во всех школах региона. И, несмотря на то, что чиновники рьяно взялись за исполнение поручения, многие родители задались вопросом, действительно ли новые меры безопасности настолько необходимы, а главное - эффективны?

НЕПОНЯТНО

Усиление мер безопасности в школах всегда являлось поводом для жарких дискуссий. С одной стороны, заботы о жизни и здоровье детей не бывает слишком много, но с другой - превращение образовательного учреждения в крепость, напичканную камерами, охранниками и КПП, тоже достаточно спорное решение. Поэтому важно соблюдать баланс между двумя крайностями и взвешенные решения. Насколько эффективной защитой для школьников станут турникеты, можно поспорить, но правильный ответ появится только по прошествии времени, за которое система либо провалится, либо оправдает вложенные в нее бюджетные средства.

Пока же родители, поставленные перед фактом появления таких ограничителей, не единогласны в своем мнении. А терзающие их сомнения не лишены смысла.

- С одной стороны, турникеты в школах являются элементом безопасности для наших детей. Но с другой, такая пропускная система далека от совершенства и может доставить немало проблем. Во-первых, в часы пик возле турникетов зачастую образуются «пробки». Во-вторых, не нужно забывать, что это школа, где учатся дети: что если какой-нибудь ученик забудет или потеряет свой пропуск. Что тогда - на уроки он уже не попадает? - делится переживаниями в соцсети жительница Боровска Дарья САМОХИНА.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Родители, доступ которым, как и всем прочим посторонним гражданам, на территорию учебных заведений запрещен, переживают, что не смогут попасть внутрь, когда это потребуется. Но у директоров СОШ противоположная задача - не допустить пересечения школьного порога опасными гражданами. Конечно, родители к их числу не относятся, но выдать себя за официального представителя учащегося может кто угодно. А потому, как говорится, береженого бог бережет.

К тому же отсутствие родителей, особенно учеников начальной школы, вносит свой воспитательный эффект, который очевиден тем, кто наблюдает за происходящим изнутри.

- Эта система помогает дисциплинировать детей, приучает их к ответственности и порядку. К тому же подобное ограничение положительно сказывается на работе преподавательского коллектива. Учителя могут спокойно работать и готовиться к занятиям, а после окончания уроков, когда их ничего не отвлекает, встречаться с родителями и проводить консультации, - рассказал директор школы № 1 в Боровске Сергей КУПРАНОВ.

Что касается утери пропусков, то, по словам Сергея Васильевича, в этом тоже нет никакой проблемы. Для таких случаев в школах есть запасные «карточки», восстановление которых обойдется родителям в пятьдесят рублей. А уж говорить о

недопуске детей до обучения в случае отсутствия пропуска вообще не приходится, поскольку установить личность ребенка сотрудникам школы не составляет никакого труда.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

По идее, если турникеты в школах несут в себе антитеррористическую составляющую, значит, справляться они должны с угрозой именно такого масштаба. Но в этом вопросе ответ заранее известен и учителям, и родителям, и чиновникам.

- Думаю, это очевидно - если вооруженные люди поставят себе цель захватить здание, турникет их, конечно, не остановит. Для таких случаев дежурят охранники, у которых есть тревожная кнопка. Само же по себе нововведение, кроме плюсов в плане дисциплины, может помочь против тех же хулиганов, - отметил заместитель главы администрации Боровского района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

То, что беспрепятственно миновать «пограничный пост» невозможно, мы убедились лично. Отправляясь на встречу с директором боровской «первой» школы, журналист попытался пройти мимо турникета без пропуска и тут же получил реакцию не только со стороны электронного устройства, но и охраны, которой пришлось объяснять причину попытки проникновения в учебное заведение.

Личный опыт доказывает, что система препятствия проникновения посторонних в боровскую школу № 1 работает. Однако следует понимать, что без человеческого фактора это всего лишь железка, которую можно и перехитрить. А потому действенность этого оборудования будет напрямую зависеть от качественного состава охранных предприятий, задействованных в этом процессе.

Пока же без лишнего предубеждения можно сказать, что выигрывают от установки турникетов уборщицы, которым не нужно бесконечно драить этажи после визитов переживающих родителей.



Степан ФЕДОРОВ

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