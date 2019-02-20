С деревенскими старостами обсудили главные проблемы района

О роли активных жителей в развитии поселений в своих отчетах упомянули все главы администраций Боровского района. Особенно важна работа старост в деревнях. Эти люди оказывают большую поддержку чиновникам, помогая решать вопросы отдаленных населенных пунктов. Для того чтобы главные по деревням могли обмениваться опытом, а также прояснять волнующие население вопросы, в районе периодически проводят съезд общественников, который в этот раз продлился вдвое дольше запланированного времени.

Быть старостой - достаточно неблагодарный труд. Ведь, по сути, этот человек взваливает на себя множество обязанностей, взамен не получая абсолютно никакой платы, а порой и благодарности. Тем не менее практически в каждой деревне Боровского района нашлись добровольцы, готовые заниматься этой работой ради комфорта окружающих.

На встрече, состоявшейся 15 февраля в зале районного Дома культуры, собралось много участников, а само мероприятие вместо намеченных двух часов продлилось почти четыре.

Темы для обсуждения действительно подобрались достаточно серьезные - здесь и работа нового мусорного оператора, и здравоохранение, и общественный транспорт. Иными словами, все те вопросы, с которыми обычный человек сталкивается практически ежедневно и в случае недовольства обращается за помощью в первую очередь к старосте деревни, а потом уже в соответствующие органы.

Так, например, в связи с новыми тарифными планами по вывозу ТКО достаточно сильно обострился конфликт между постоянными жителями деревень и дачниками, которые отказываются оплачивать квитанции ежемесячно, так как планируют приезжать лишь на лето. Как заверил боровчан представитель КРЭО, переживать за таких «неплательщиков» им не стоит - разбираться с ними будет сам экологический оператор, а их долги ни в коем случае не лягут на плечи соседей.

Отвечать на животрепещущие вопросы пришлось и главврачу Владимиру ЛОГУТЕНКУ. Правда, как это обычно бывает, все вопросы к медикам бывают, скорее, риторического характера, поскольку решить ту же проблему с нехваткой квалифицированных кадров специальным указом главврач просто не в силах. Но работа над этим ведется, ЦРБ вошла в программу «Земский доктор», а также активно открывает новые модульные ФАПы в отдаленных населенных пунктах. В этом году они заработают в Асеньевском, Ильино и Коряково. А если району удастся договориться с немецкими инвесторами, которые планируют строить рядом с Ворсино новый завод, то, быть может, получиться обеспечить быстрой медицинской помощью еще один населенный пункт.

К директору ООО «Боровск-авто», занимающегося пассажирскими перевозками по району, у старост практически не было вопросов, за исключением нескольких просьб об открытии дополнительных маршрутов. Работу директора организации Юрия СОЛОВЬЕВА посчитали удовлетворительной, а стремление заменить маленькие автобусы транспортом большей вместимости - разумным.

В целом же впечатление от встречи осталось положительное, что отметил и глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, поблагодарив всех присутствующих за неравнодушие.

- Очень важно, чтобы люди не просто хотели каких-то изменений, но были готовы вместе с исполнительной властью работать над их воплощением. Спасибо вам за ваш вклад, за этот непростой труд и новых успехов и побед, - отметил Николай Александрович.

Также было решено, что подобные мероприятия нужно проводить чаще, ведь именно так можно понять, какие темы сегодня особенно волнуют боровчан, а потому впредь встречи со старостами планируют устраивать каждые полгода.

Степан ФЕДОРОВ

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