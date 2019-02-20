Дружба дружбой, а кошелек врознь

Жители Ворсина не хотят делиться с соседями.



Главу администрации Ворсино Георгия ГУРЬЯНОВА за глаза успели окрестить самым смелым из его коллег, поскольку свой отчет Георгий Иванович запланировал не на будний день, когда посетить его смогли бы лишь немногие ворсинцы, а на выходной.

Жители поселения подобный жест оценили и воспользовались возможностью задать все интересующие их вопросы, некоторые из которых оказались достаточно острыми и касались не только развития села, но и всего района в целом.

СВОИМИ СИЛАМИ

Ни для кого не секрет, что сегодня Ворсино - самое богатое муниципальное образование на территории Боровского района, и отчет главы местной администрации лишний раз это подтвердил. В отличие от соседних поселений, где много внимания уделялось финансовым вопросам и планам по увеличению бюджета, в Ворсине, напротив, больше обсуждались цели, на которые он был потрачен.

Так, например, в 2018-ом в селе активно велось благоустройство, причем двумя дворами, сделанными в рамках «Комфортной среды», в администрации решили не ограничиваться и реализовали несколько интересных проектов исключительно своими силами.

До неузнаваемости преобразилась Площадь Победы, где не только провели облицовку фонтана, для которого в этом году закупят новое оборудование, но и уложили новую плитку, а также проложили тротуары. Вообще, к дорожным работам в поселении подходят очень серьезно, и кроме ямочного ремонта в Ворсине прошла настоящая реконструкция проезжей части между центром села и железнодорожной станцией.

Теперь их соединяет более полутора километров нового асфальта, при этом параллельно был обновлен тротуар на всем протяжении полотна.

Не забыли и про важные социальные объекты, проведя ремонтные работы в местной школе и детском саду, а кроме того, покрасили и обновили все имеющиеся детские площадки.

В целом перечислять достижения местных властей можно достаточно долго, но куда интереснее было послушать о тех проблемах, что волнуют местных жителей, а их, на удивление, оказалось немало.

СВОИ ПЛАНЫ

Один из самых острых вопросов касался участия Ворсина в финансировании «Фонда приоритетных проектов», куда все администрации Боровского района отчисляют часть своего дохода. В 2018-ом из бюджета поселения туда была направлена весомая сумма в двадцать миллионов рублей. И хотя на эти деньги реализуются такие важные для района работы, как строительство водопровода в трех деревнях на территории Асеньевского, ворсинцы имеют все основания спросить, как долго им придется спонсировать своих соседей?

- Честно сказать, сложившаяся ситуация меня тоже не слишком радует, и с районными властями мы долго обсуждали этот вопрос, и нам удалось сократить сумму, которую мы отчисляем в Фонд. Тем не менее она остается весьма значительной, и я полностью согласен с тем, что мы бы нашли куда потратить эти двадцать миллионов. Поэтому будем надеяться, что со временем болевых точек у соседей будет оставаться все меньше, а вместе с ними будет сокращаться и доля нашего финансирования, - ответил глава администрации Ворсино Георгий Гурьянов.

Поспорить с этим утверждением сложно, взять хотя бы ту же деревню Павлово, на решение проблем которой у чиновников не хватает средств. Во время паводка населенный пункт полностью оказывается отрезанным от цивилизации, а единственный связывающий его с районом автомобильный мост через Истью нуждается в реконструкции. До тех пор пока его не восстановят, все, что может предложить администрация местным жителям, это доставка товаров первой необходимости прямо в деревню да эвакуация в расположенный неподалеку санаторий «Изумруд» в случае ЧП.

Кроме того, нерешенной с прошлого года остается проблема с частыми отключениями электроэнергии. Всего за январь-февраль поселение в совокупности провело без света 198 часов. Рекордсменом в этом антирейтинге стал административный центр сельского поселения - Ворсино, где жители провели без энергии 78 часов при допустимом годовом пределе отключений в 72 часа. При этом все, что остается Георгию Ивановичу и его подчиненным, взывать к совести и ответственности сотрудников РЭС, пока, судя по всему, безрезультатно.

В целом же, несмотря на то, что в поселении проводится большая работа, проблем, требующих внимания, все еще хватает. Как отметил Гурьянов, на 2019-й у его команды есть много серьезных планов, но их выполнение не в последнюю очередь зависит и от активной жизненной позиции местных жителей, которые не только не боятся поднимать острые вопросы, но и готовы трудиться на благо своей малой родины.

Степан ФЕДОРОВ

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