Личный интерес

Проблемы дома № 12 на улице 1 Мая в Балабанове, кажется, закончатся еще не скоро. Несколько лет назад люди, живущие в этом здании, имеющем статус общежития, чуть было не стали «крепостными». Тогда имущество «Мехколонны» выставили на торги из-за банкротства, и это строение с проживающими в нем людьми чуть было не пошло с молотка. Городу и району огромных усилий стоило «отбить» дом и оставить горожан в квартирах, которые они когда-то получили за многолетний труд на благо предприятия и Боровского района.

Казалось, все печали позади, и все могут вздохнуть спокойно, а главное, люди получат право приватизировать жилье и распорядиться им по собственному усмотрению. Но судебные процессы, обещавшие стать формальностью, оказались скалой, о которую разбились эти надежды. Теперь к разочарованию добавился целый список коммунальных проблем, решить которые напрямую со своей управляющей компанией жители дома не смогли.

Но для того и существуют интернет и социальные сети, чтобы людям было проще общаться друг с другом. Именно так активисты общежития на 1 Мая обозначили свою проблему. И главным удивлением для меня стало то, что до сих пор в доме нет старшего, то есть именно того человека, который аккумулирует все потребности жителей и решает их силами УК.

Чтобы разобраться в проблемах дома, собственником которого является администрация города, я предложила собраться за одним столом и обсудить основные трудности. Замглавы администрации Михаил ИВАНОВ поддержал идею, и 19 февраля мы с жителями и УК «СЕЗ» встретились в белом доме. Решить все вопросы, конечно, не получилось, во-первых, по той причине, что для начала перемен необходимо участие самих жителей. А потому договорились организовать собрание в общежитии, чтобы больше проживающих в нем людей могли высказать свое мнение и услышать сторону муниципалитета.

До итога, который удовлетворит жителей, - а это главная цель нашей работы, еще далеко. Но состоявшийся диалог в очередной раз подтвердил: для того чтобы вас услышали, надо озвучивать свои проблемы и быть готовым участвовать в процессе перемен. В противном случае, кивать на бездействие «ответственных лиц» можно бесконечно, но совершенно безрезультатно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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