20.02.2019

Дайджест-спорт



НАШЕ СЕРЕБРО

16 февраля в подмосковном городе Пущино прошел турнир по дзюдо «Память». Балабаново на этих соревнованиях представили воспитанники тренера Ивана ШМЕЛЕВА. В итоге Никита РЕПИН, который одержал пять побед в шести поединках, завоевал серебряную медаль.

 В боровском ФОК «Звезда» 16 февраля прошел турнир по настольному теннису, посвященный 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан.  В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов. Для восьми «звездных» воспитанников турнир оказался победным.

Первые места завоевали Александра ЯРМОЛА, Александр РАХМАТОВ и Мария МИНЕЕВА. Серебро у Будимира БУЛИСКЕРИЯ и Арины КОЧЕТКОВОЙ. Третьи места заняли Андрей ЯЦЮК, Полина БАРАНЕНКОВА и Даниил МИНЕЕВ.

Булискерия Будимир - 2 место

Яцюк Андрей - 3 место

Ярмола Александра - 1 место

Бараненкова Полина - 3 место

Рахматов Александр - 1 место

Михайлов Данила - 3 место

Минеева Мария - 1 место

Кочеткова Арина - 2 место

НОВАЯ ИГРА

17 февраля в Белоусове на базе спортивной школы «Факел» состоялся турнир по волейболу среди юношей, на котором воспитанники балабановского тренера Кирилла КРАПИВИНА заняли 3 место.

Эти соревнования можно считать разминкой перед большой игрой. В предстоящие выходные команда Крапивина представит город на Первенстве Калужской области, которое пройдет в городе Кондрово 23 и 24 февраля.

ДОЕХАТЬ ДО НАГРАДЫ

В минувшее воскресенье воспитанники балабановской секции «Лыжные гонки» под руководством тренера Ильи ДРОБАТУХНА сразились за «Приз Бондаренко» в Обнинске. В группе Ю1 на дистанции 5 км третье место занял Даниил ТАТЖИЕВ, а в группе Ю2 и дистанции 3 км второе место завоевал Сергей КОРОЧКИН.

 

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