О мусоре без воды

Боровчане пригрозили калужским чиновникам «дойти до Кремля».

Итоговый отчет главы администрации Боровского района местные жители ждут особенно. Для них это редкая возможность задать свои злободневные вопросы чиновникам регионального уровня, которые традиционно приезжают на такие мероприятия.

В этот раз боровчане, естественно, не упустили свой шанс не только спросить о наболевшем и высказать свое мнение, но и пригрозить: если их слова не будут услышаны, они пожалуются «куда надо».

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ

В минувший четверг, 21 февраля в Боровском районе завершилась эстафета отчетов глав поселений по социально-экономическим показателям 2018 года. Традиционно черту подвел глава администрации Боровского района, чей доклад вобрал итоги работы всех восьми местных муниципалитетов.

Николай КАЛИНИЧЕВ проявил гуманность к собравшимся, пообещав рассказать об успехах и планах вкратце - за тридцать пять минут, и свое джентльменское слово сдержал.

В докладе он прошелся по всем сферам жизнедеятельности района, выделив основные задачи на перспективу. Среди них заключение в 2019 году концессионного соглашения по теплоснабжению Ермолина, строительство детского сада в Балабанове на двести двадцать мест и введение в эксплуатацию ДДУ на балабановской улице Ворошилова во втором квартале текущего года. Для Боровска главной задачей стало получение статуса исторического поселения, а, в общем, для района - решение своими средствами самых проблемных вопросов в поселениях благодаря Фонду приоритетных проектов.

КАРЬЕРАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Общее развитие района, конечно, важно для каждого боровчанина, поскольку от этого зависит благополучие всех поселений. Однако своя рубашка ближе к телу, а потому вопросы, поступившие в отведенное время, касались самых проблемных тем внутри населенных пунктов.

Жители сельского поселения «Совьяки» в очередной раз потребовали закрыть карьер. Представитель от деревень Загрязье и Ивановское даже выступил перед залом с заранее заготовленной речью и передал письма от селян на имя губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА.

Николай Калиничев поддержал этот протест, но указал на необходимость соблюдения закона.

- Как житель Совьяков, считаю, что карьерам не место на нашей земле! С другой стороны, без них невозможно ремонтировать дороги, поскольку транспортировка щебня издалека удорожает его стоимость. В этой ситуации приоритетом должен быть закон. И поскольку в последнее время к данной теме приковано большое внимание, уверен, что прокуратура и Роспотребнадзор не допустят незаконных решений.

Что касается вопросов о проводимых разведывательных работах и вероятности появления нового карьера глава района ответил, что эти опасения преждевременны. Однако если предприниматели выйдут с подобной инициативой, принимать решение без мнения жителей никто не станет.

КАК ПРИКАЗАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Самой долгообсуждаемой темой стал мусор. Весь гнев от полуторамесячной работы ГП «КРЭО» боровчане обрушили на регионального замминистра ЖКХ Руслана МАИЛОВА. Его ответы на заданные вопросы жители назвали «водой» и пригрозили написать письмо в Кремль, если областное руководство не пересмотрит принцип работы в плане оборота с твердыми бытовыми отходами.

На такие отчаянные меры жителей района вдохновил сам премьер-министр России, и они даже процитировали слова Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которые тот ранее произнес на совещании по ТБО с губернаторами: «Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискриминацией будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно - значительно расти просто не должен, - а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо. Если преобразования идут, людям должно становиться лучше от этого».

Ссылаясь на столь высокое мнение, боровчане заявили, что не согласны с установленными тарифами и тем, что преобразования в мусорной сфере идут за их счет.

- Мы не обязаны платить за то, чтобы бизнес что-то менял. Все перемены должны происходить за его счет. Сейчас на вывоз ТБО мы тратим вдвое больше, чем в прошлом году, платим по обезличенным квитанциям, но качество вывоза мусора осталось прежним, местами ухудшилось! - возмущалась боровчанка под одобрительные возгласы и аплодисменты зала.

Осторожно эту позицию поддержал и глава район Анатолий БЕЛЬСКИЙ, обратившийся все к тому же замминистра:

- Нет у вас нормального КРЭО, сделайте его!

Кроме того, он напомнил, то депутаты, как жители Боровского района, также недовольны региональным мусорным оператором и метод начисления платы за вывоз ТБО считают несправедливым. Письмо с выражением своего мнения они оправили в Калугу еще в январе. Ответ пока не поступил.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Итоги»