В районе взяли курс на «цифровизацию» земельного контроля

Представить жизнь человека сегодня без применения современных технологий и гаджетов, практически невозможно, однако государственные учреждения далеко не всегда успевают идти в ногу с прогрессом. Исправить этот недостаток, по крайней мере, в такой важной сфере работы, как земельный контроль, районные чиновники планируют уже в марте, а помочь им в этом нелегком деле призваны специалисты из областного центра.

Как рассказали представители компании «Калугаинформтех», сегодня передовые технологии могут стать большим подспорьем в работе местных властей. При этом речь идет не о каких-то человекоподобных роботах или генной инженерии, а вещах вполне привычных, но тем не менее не используемых в полную силу.

На территории области реализуется немало интересных проектов, но конкретно для Боровского района особый интерес представляет мониторинг состояния земель сельскохозяйственного назначения.

Сама по себе идея очень проста, по сути, специалисты просто обобщают полученные из разных источников данные и делают их легкодоступными для работающих в этой сфере людей. Например, сверяют карты с фотоснимками со спутников, анализируют выписанные контролирующими органами штрафы, предоставленную владельцем информацию об участках и многое другое. В результате получается очень удобный инструмент, благодаря которому можно отследить, действительно ли земля используется для сельского хозяйства, не нуждается ли в окосе или обработке от сорняков и даже какая культура выращивается на конкретном поле.

На деле это очень сильно экономит время для сотрудников отдела земельного контроля, а кроме того, положительно сказывается на состоянии районного бюджета, ведь съемка со спутников помимо всего прочего помогает выявлять незарегистрированные постройки, владельцы которых не платят за свое имущество налог. Как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, таким образом казну района можно пополнить почти на 18 миллионов рублей, а потому нужно задуматься над модернизацией работы в этой отрасли.

‒ К сожалению, мы и на 10% не используем те возможности, что нам предоставляет «Калугаинформтех». Эту ситуацию нужно исправлять и как можно скорее, поэтому крайним сроком в начале марта мы организуем совещание, где уже более предметно обсудим возможности более тесного сотрудничества в сферах незаконного строительства и земельного контроля, ‒ отметил Николай Александрович.

Продемонстрированными возможностями заинтересовались и спасатели. Начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ захотел поподробнее узнать о карте заростов, чтобы использовать её в профилактической работе, и попросил зарегистрировать его в системе.

В целом же хочется согласиться с тем фактом, что на сегодняшний день внедрение новых возможностей в районе проходит не слишком быстро. А между тем новые инструменты могут не только повысить эффективность, но и существенно сократить время, затрачиваемое на сбор и обработку информации.

И если в марте у администрации получится сделать первый шаг в сторону «цифровизации» рабочего процесса, то, быть может, в дальнейшем мы увидим куда больше смелых и, самое главное, полезных нововведений во всех сферах нашей повседневной жизни.

Степан ФЕДОРОВ

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