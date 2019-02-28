Хотели как лучше...

Повышение выплат почетным гражданам поделило ермолинцев на два лагеря.



Обычно решение повысить выплаты из бюджета той или иной социальной группе население встречает с одобрением. Однако после того как в Ермолине увеличили ежегодную разовую материальную помощь почетным гражданам города, часть жителей выступила против этого решения. Причиной тому стала личная неприязнь к одному из «почетных граждан», возникшая, как говорится, на бытовой почве.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

В феврале депутаты Городской думы Ермолино приняли постановление, согласно которому было решено повысить ежегодные выплаты, предназначенные почетным гражданам города.

Сумму увеличили на три тысячи, и теперь она составляет пятнадцать тысяч рублей. Однако некоторые из горожан задались вопросом, с чего это депутатов вдруг заинтересовала эта тема.

Особенно сильно негодовали ермолинцы, пользующиеся услугами управляющей компании «Наш Дом», директор которой Зинаида ТУЛЬСКАЯ тоже входит в число почетных горожан. Дескать, претензий к работе УК хватает, так за что же ее премировать!

С другой стороны, случай это единичный, а остальные входящие в эту категорию граждане, действительно, могут нуждаться в этой финансовой поддержке, и отказывать им, основываясь на недовольстве работой одного человека, тоже неправильно.

- Нужно понимать, что большинство почетных граждан - пожилые люди, которым эта финансовая поддержка необходима. И я считаю, что отказать им в ней из-за несогласия с одним именем в списках было бы неправильно, - отметил депутат городской думы Денис ГРАБЕНКО. При этом, как рассказал мэр города Евгений ГУРОВ, постановление на голосование думы выносила не администрация, а жители при поддержке народных избранников. - Поступило несколько обращений от почетных граждан с просьбой рассмотреть возможность увеличения ежегодной выплаты, которые и были предложены на рассмотрение депутатам, - пояснил Евгений Александрович.

КОНФЛИКТ МНЕНИЙ

Одним из поддержавших идею об увеличении выплат стал парламентарий Борис КУДРЯШОВ, который хоть и понимает возникшее у горожан недовольство, но решение свое считает верным.

- Конечно, раз люди спрашивают, нужно им ответить. Среди почетных граждан есть и те, кто в этих деньгах не нуждается, и те, к кому у жителей возникают вопросы, но нужно понимать, что это решение в интересах большинства. Мы просто с юридической позиции не можем сформировать текст постановления так, чтобы поднять выплаты всем гражданам, кроме каких-то конкретных личностей, и это тоже нужно понимать, - поделился Борис Павлович.

Как бы то ни было, принятие такого, казалось бы, простого решения неожиданно раскололо жителей на два лагеря, одни из которых одобрили решение, а другие выступили резко против.

И сказать, кто прав, а кто ошибается, невозможно, поскольку по-человечески понять можно и поддерживающих увеличение выплат, и тех, кому это решение показалось несправедливым.

Однако найти компромиссный вариант вряд ли получится, ведь тогда придется либо исключить Тульскую из рядов почетных граждан, для чего явно не хватает весомых оснований, либо надеяться, что Зинаида Васильевна добровольно откажется от выплат.

Конечно, есть и еще один путь, но для этого нужно, чтобы управляющие компании начали реагировать на жалобы жителей и более ответственно подходить к своей работе. Но устроит ли такой вариант директора УК, которого и раньше не особо интересовало мнение тех, кто его кормит?

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «»