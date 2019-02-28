Ворсино ждет новый этап балгоустройства в 2019-ом году

В ходе своего отчета перед жителями глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ подчеркнул, что на 2019-й год у его команды намечены большие планы.

Это утверждение особенно справедливо в том, что касается благоустройства, поскольку кроме доведения до конца уже реализуемых проектов, селян удивят новыми задумками и решениями.

В прошлом году жителей Ворсино сильно беспокоил вопрос - что ожидать от проводимых на центральной площади села работ? Тот факт, что подрядчик завалил все мыслимые сроки и заканчивал укладывать плитку уже в снегопад, тоже оптимизма не добавлял. Тем не менее, сегодня объект выглядит очень хорошо, а администрация намерена внести последние штрихи, чтобы развеять последние сомнения ворсинцев.

В этом году закончат реставрацию фонтана. И если ранее строители занимались исключительно его внешним видом, полностью заменив старую облицовку новым покрытием, то теперь очередь дошла до закупки оборудования и уже этим летом жители смогут прийти сюда отдохнуть от жары и полюбоваться бегом воды.

Кроме того чиновники собираются заняться озеленением объекта и высадить рядом с дорожками новые деревья и кустарники. Итоговой точкой станет обустройство тротуара и пешеходного перехода в сторону улицы Молодёжной.

Также администрация наметила благоустройство воинского мемориала расположенного рядом с Киевской трассой, а кроме того в сквере «Солнышко» уже в апреле установят новый памятник в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС.

Все эти работы будут выполняться исключительно за счет поселения, однако помимо этого существует также и федеральная программа «Комфортная среда» в которую Ворсино вошло в прошлом году.

В 2018-ом при поддержке вышестоящих бюджетов здесь преобразили три придомовых территории, а также установили парковые фонари в сквере на улице Молодёжной и провели озеленение пешеходной зоны на улице Парковой.

Также по просьбам местных жителей была демонтирована расположенная рядом с домом № 10 по улице Заречной старая сушилка для белья, которая на фоне отремонтированных дворов сильно портила общий вид и была заменена новой современной конструкцией

Сбавлять обороты в 2019-ом чиновники не намерены, и совместно с жителями приняли решение обновить три двора на Молодёжной и один на улице Лыскина. Кроме того возле дома № 37 по улице Школьной проведут установку новых конструкций для детской площадки которые были закуплены еще в прошлом году.

Как ранее неоднократно заявлял Георгий Гурьянов, работа по патриотическому воспитанию и благоустройству очень важна для проживающих здесь граждан, а потому администрация намерена активно трудиться, чтобы удовлетворить все чаяния ворсинцев.

Степан ФЕДОРОВ

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