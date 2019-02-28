Родник в Русиново ждет еще одна независимая экспертиза

Несмотря на готовность всех заинтересованных сторон работать сообща, ситуация с источником в Русинове все еще остается не до конца понятной, поскольку каждый видит из сложившегося положения свой выход. И пока администрация Ермолина совместно с депутатами ищет источник загрязнения, СЭС и представители храма продолжают терять драгоценное время в спорах о том, чья экспертиза верна.

На прошлой неделе было принято решение ограничить доступ людей к потенциально опасной воде из источника в Русинове. Однако ставить окончательную точку в этой истории еще рано, поскольку сделан лишь первый шаг, и теперь необходимо как можно быстрее найти и ликвидировать причину загрязнения, пока ее влияние не распространилось и на соседние родники.

В администрации Ермолина попытались решить эту проблему и совместно с депутатами провели осмотр объекта и его окрестностей, однако с наскока выявить причину бедствия не удалось.

- Визуально никаких утечек или чего-то подобного мы не обнаружили. Пока действовали, что называется, своими силами, поскольку настоятель храма и СЭС продолжают выяснять, чья экспертиза верная, и смогли договориться только о проведении еще одного контрольного забора, - отметил заместитель главы администрации города по социальным вопросам Александр ШВЕДОВ.

Ситуация, прямо скажем, необычная, ведь ранее главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии» Виктор БАГРОВ отмечал, что очень важно действовать быстро, а вместо этого его ведомство и настоятель храма Николая Чудотворца, рядом с которым располагается проблемный источник, тянут время, дожидаясь, пока будет проведена еще одна независимая экспертиза.

Однако больше всего смущает даже не разведенная волокита, а тот факт, что под сомнение ставится анализ, проведенной государственной структурой. Ведь именно это учреждение занимается забором проб из тех же водопроводных труб и скважин центрального водозабора. И если полагать, что результаты их исследования в корне неверны, то почему же тогда на их основании принимается решение о снабжении ресурсом целых городов и поселений? Еще бредовее выглядит предположение о том, что анализы были подделаны специально, с целью отвадить от этого места боровчан.

Так или иначе, вопросы эти остаются без ответа, а принимать на веру аргументы оппонентов, кажется, не готов никто. А между тем проведение новых анализов может растянуться на недели, а их результаты потом можно будет оспорить еще по каким-нибудь причинам, и так по замкнутому кругу.

Но пока именно это можно назвать единственным итогом всех переговоров между сторонами. Районная администрация по-прежнему предпочитает никак не вмешиваться в ситуацию, а боровчанам остается только надеяться, что каким-то чудом источник загрязнения смогут найти раньше, чем кишечная палочка «расползется» по всем родникам.

Степан ФЕДОРОВ

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