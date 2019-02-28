Ни копейкой больше

В Балабанове проходят переговоры между администрацией города и управляющими компаниями, обслуживающими жилфонд. Темой стала единая дежурная диспетчерская служба, которая должна объединить все коммунальные вопросы горожан на одном телефоне.

Как мы рассказывали ранее, с 1 марта, согласно новым требованиям законодательства, каждая УК обязана иметь свою службу, звонки в которую будут фиксироваться записывающим устройством. В связи с этим администрация города вышла на коммунальщиков с идеей объединения усилий и финансов, создав единую диспетчерскую. Фактически муниципалитет предлагает экономию частному бизнесу не ради поддержи, а для сохранения бюджетных средств. Сейчас содержание ЕДДС, расположенной на первом этаже здания администрации, обходится городу в 1,4 миллиона рублей в год. Раскидав эту сумму на все УК и ТСЖ, городской кошелек может существенно сэкономить.

Однако директора управляющих компаний не лыком шиты, а потому бросаться без оглядки на такое предложение не намерены. Директор УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА заявила, что если тариф на содержание будет выше, чем 21 копейка за кв. м, то она в этой кооперации участвовать не будет. А ее коллега, директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ захотел узнать, нет ли в этих без малого полутора миллионах оплаты дежурным за охрану здания администрации? Ведь если это так, то расклад на всех надо вести с меньшей суммы.

Однако каким будет тариф, замглавы администрации по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ ответить не мог, поскольку не обладал на момент разговора конкретной цифрой квадратных метров жилплощади тех, кто готов участвовать в этом деле. Ведь рассчитать, какова доля участия каждой УК, можно будет только после того, как появятся точные цифры обслуживаемой квадратуры каждой организацией.

При поступлении этой информации Иванов обещал оперативно произвести расчет и подготовить необходимые документы. Однако до сих пор нерешенными остаются несколько вопросов. К примеру, УК «ЧИП», пришедшая в город в январе 2019 года и взявшая в управление пока один дом города, уже отказалась от участия в проекте администрации, посчитав предполагаемый тариф слишком высоким и даже предложив свои услуги в организации ЕДДС. Руководство УК «Русиново», обслуживающего несколько многоквартирных домов на улице Московской, не дало точного ответа, заявив, что находится в раздумьях. А все остальные предполагаемые участники общего дела возмущены тем, что свою долю участия отказалось внести ООО «КЭСК», хотя в отопительный сезон именно к этой организации у горожан возникают претензии.

Как прокомментировал Руслан ЖАДЬКОВ, если им не удастся договориться и к первому марта ЕДДС не заработает, то он готов будет заплатить штраф за нарушение сроков и, купив записывающее устройство, организовать дежурство на телефоне силами своих сотрудников.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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