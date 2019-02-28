Чужакам здесь не место

В минувший четверг вечером ко мне домой пришли полицейские. Виной тому стала популярность главы администрации Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА, который 21 февраля в районном Доме культуры зачитывал отчет о социально-экономических показателях за 2018 год.

Я отправилась на это мероприятие на машине, как говорится, с запасом времени. Но таких, как я, оказалось много, а потому припарковаться на обочине улицы Ленина возможности не представилось. С досадой доехала до перекрестка, развернулась и уже на обратном пути вспомнила, что по ходу движения видела вполне вместимый и пустой двор, спрятанный за зданиями, занимаемыми боровской санэпидемстанцией. Никаких знаков, запрещающих въезд и парковку, не было, а потому, довольная своей находкой, я оставила автомобиль и ушла слушать Николая Александровича.

Докладчик был краток, зато вопросы, с которыми жители района обратились к приехавшим на отчет калужским чиновникам, оказались весьма значительными, а потому заняли много времени. Когда мероприятие закончилось и я отправилась за машиной, то столкнулась с наглухо закрытыми металлическими воротами. Мои призывные стуки о железо результата не принесли, и, решив забрать свое средство передвижения на следующее утро, я уехала домой вместе с коллегой.

Спустя пару часов в дверь моей квартиры постучали сотрудники полиции. Спросив, моя ли машина стоит во дворе госучреждения, предупредили, что ее надо срочно забрать, в противном случае их коллеги из ГИБДД, которых уже вызвали на место, эвакуируют ее. Поблагодарив полицейских за человечность, на такси я поехала в опустевший Боровск. В десять вечера улица Ленина уже не напоминала место массового скопления людей и автотранспорта. От усталости стало как-то печально, и по дороге домой в голове моей стали разрастаться мысли о том, кто виноват в этой ситуации.

Решила, что не я. Виноват Боровск! Все общественно значимые учреждения, такие как полиция, прокуратура, МВЦ, «первая» школа, Дом культуры и приютившая меня санэпидемстанция, «сидят» на одной узкой улице, на которой практически невозможно припарковать автомобиль. С этим надо что-то делать.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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