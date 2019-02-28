Темные времена

Жителей Писково на две недели оставили без света.

Последнюю пару недель деревню Писково на карте Боровского района можно назвать настоящим «темным пятном». Дело в том, что после проведения электриками работ населенный пункт остался без наружного освещения. Жалобы местных жителей и администрации до сих пор не возымели никакого эффекта, а энергетики вместо того чтобы исправить собственную оплошность уже две недели кормят людей обещаниями и пытаются переложить ответственность за случившееся на чиновников.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

О полноценном уличном освещении мечтают многие деревни Боровского района. На прошедших отчетах глав администраций вопрос о появлении фонарей в том или ином населенном пункте был одним из самых популярных.

Деревне Писково в этом плане повезло. Стараниями местных активистов здесь осветили главную улицу на протяжении более чем в один километр, и до недавних пор с ним не было никаких проблем. Начались они после того, как сотрудники РЭС для проведения работ провели отключение линии, а после того, как напряжение вернули, свет в Писково не зажегся. Обеспокоенные жители сразу же начали звонить в диспетчерскую службу, но оператор вместо того чтобы принять их заявку, отвечал, что ремонтными работами должна заниматься местная администрация, а уж никак не районные электрики.

Чиновники же в свою очередь ответили, что поломка произошла не по их вине, и вернуть свет в деревню должны ответственные за отключение сотрудники РЭС.

Подобная неразбериха продолжалась до прошедшего 15-го февраля собрания старост сельских поселений, где возглавляющий активистов Писково Евгений ТУЧИЕВ напрямую обратился к представителю районных электросетей с просьбой разобраться в ситуации. Тот в свою очередь, в присутствии главы районной администрации пообещал рассмотреть проблему и после окончания своего доклада даже подошел пообщаться к Евгению Борисовичу тет-а-тет, но никаких изменений за этим так и не последовало.

- Освещение нам не вернули, то ли фотореле у них какое-то перегорело, то ли еще что-то, но после совета старост ничего не изменилось. А когда мы в очередной раз позвонили диспетчеру, нас опять отправили в местную администрацию. Получается говорят одно, а на деле входит совсем другое, - прокомментировал ситуацию староста Писково.

ЗАТЯНУВШИЕСЯ ПЕРЕГОВОРЫ

Однако если в РЭС и забыли о своих заверениях, то чиновники о сказанных с трибуны словах помнят очень хорошо, и намерены добиться починки линии освещения.

- В принципе наших полномочий хватает, чтобы выделить средства на ремонт, но давайте не будем забывать, что поселение у нас не самое богатое, и если мы начнем делать работу за все сторонние организации, то просто останемся ни с чем. Поломка эта произошла не по нашей вине, и непонятно в таком случае, почему отвечать за ошибки энергетиков должны местные власти, - отметил глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

Об обещании навести порядок в Писково Алексей Витальевич напомнил заместителю начальника РЭС на прошедшей 25-го февраля районной планерке, но тот в свою очередь, отказался отвечать на прямой вопрос, сославшись на необходимость подготовиться и провести личную встречу с Максименко. Разговора по душам, к слову, не произошло до сих пор, поскольку с собрания представитель электросетей уехал, не дождавшись главы Кривского.

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

Но больше всего в этой ситуации удивляет, что начальник боровских энергетиков о проблеме и вовсе ничего не знает. Услышав о ней от нашего корреспондента, Александр АБУБАКИРОВ сначала поинтересовался, что же это вообще за населенный пункт, и обещал напомнить своему заму разобраться в ситуации.

И если незнание географии района недавно назначенному на должность Александру Валерьевичу простительно, то вот тот факт, что его подчиненные не доводят до него всей информации, действительно настораживает.

Ведь получается, что на собраниях в присутствии первых лиц района они говорят, что уделят проблеме время, собираются организовать личные встречи и прочее, а на деле просто ждут, когда все решится само по себе, не считая нужным поставить в известность начальство.

Честно сказать, после принятия решения о передачи управления районными электросетями в руки единственного руководителя была надежда, что как раз таких неразберих станет куда меньше. А вместо этого мы имеем деревню, жители которой, несмотря на наличие уличного освещения, вынуждены добираться до дома в полной темноте, рискуя оказаться под колесами проезжающих автомобилей.

Степан ФЕДОРОВ

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