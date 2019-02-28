28.02.2019

Дайджест



В Боровске обнаружили нелегальный антинаркотический центр

Как сообщил представитель ОМВД по Боровскому району, на минувшей неделе в Боровске был выявлен необычный реабилитационный центр, располагавшийся в двух частных домах. Клиентов  этого учреждения, страдавших от наркозависимости,  удерживали здесь против воли, при этом никакой реальной помощи, кроме душеспасительных бесед и бесполезных аутотренингов, им не оказывали.

Среди постояльцев центра в основном жители других регионов, которых сюда определили их родственники. Причем месяц содержания человека порой обходился в весьма круглую сумму.

Сотрудники правоохранительных органов в интересах следствия не разглашают подробностей, но известно, что как минимум восемь человек уже написали заявления о незаконном удержании их в неволе, а владелец данного учреждения на территории РФ не проживает.

Подростка спасли от суицида

Недавно сотрудникам МЧС удалось предотвратить страшную трагедию. Четырнадцатилетний боровчанин хотел свести счеты с жизнью, спрыгнув с расположенного неподалеку от ЦРБ моста, но был замечен прохожими.

Прибывшие на место спасатели успокоили подростка и отговорили от необдуманного поступка, после чего молодой человек был передан на попечение специалистов ПДН. Причины, толкнувшие подростка на столь отчаянный шаг, не уточняются.

В «Этномире» чуть не загорелась Беларусь

Крупное возгорание произошло недавно на территории парка-музея «Этномир». Пожар начался в большом банном комплексе неподалеку от стилизованных деревянных домиков этнодвора «Беларусь», в которых расположены гостиничные номера. К счастью, прибывшие на место сотрудники МЧС смогли не допустить распространения огня на сам комплекс.

Как отмечают эксперты, причиной случившегося, скорее всего, стало короткое замыкание.

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