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В Боровске обнаружили нелегальный антинаркотический центр

Как сообщил представитель ОМВД по Боровскому району, на минувшей неделе в Боровске был выявлен необычный реабилитационный центр, располагавшийся в двух частных домах. Клиентов этого учреждения, страдавших от наркозависимости, удерживали здесь против воли, при этом никакой реальной помощи, кроме душеспасительных бесед и бесполезных аутотренингов, им не оказывали.

Среди постояльцев центра в основном жители других регионов, которых сюда определили их родственники. Причем месяц содержания человека порой обходился в весьма круглую сумму.

Сотрудники правоохранительных органов в интересах следствия не разглашают подробностей, но известно, что как минимум восемь человек уже написали заявления о незаконном удержании их в неволе, а владелец данного учреждения на территории РФ не проживает.

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