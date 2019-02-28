28.02.2019

В Ермолино придет воркаут



Руководство ермолинского МУ ФиС стадион «Труд» рассказало на своей странице в социальной сети о том, что депутаты и администрация города поддержали инициативу построить на территории муниципалитета две спортивные площадки для уличной гимнастики.

На эти цели город планирует потратить более миллиона рублей, обустроив пространство резиновым покрытием и спортивными тренажерами для воркаута. Подобные конструкции, установленные в Балабанове и Боровске, пользуются большой популярностью у горожан.  Потому руководство спортивного учреждения полно надежд, что и в следующем году власти города поддержат курс развития уличной физкультуры в Ермолине, согласившись выделить деньги на аналогичные объекты. Пока же первыми счастливчиками станут жители микрорайонов ОПХ и Русиново.

А в центре Ермолина появится другой спортивный объект - универсальная площадка с искусственным покрытием. На «коробке», размером более тысячи квадратных метров, можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол.

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