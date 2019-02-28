28.02.2019

Прямо в цель!



В День защитника Отечества в  Ермолине, в спортзале стадиона «Труд» прошел детско-юношеский турнир по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченный к 23 февраля.

Организатором данного мероприятия традиционно стало  ермолинское отделение Всероссийского общества ветеранов спецназа  «Русь», при поддержке администрации и МУ ФиС. Открывал соревнования с напутственным словом глава администрации г. Ермолино  Евгений ГУРОВ. 

Турнир проходил в трех возрастных категориях: 14-17 лет,  11-13 лет и до 10 лет. Всего приняло участие 38 юных стрелков из Ермолина, Балабанова и Боровска. Ребята показали отличную стрельбу, и все же награды достались самым метким.

В старшей возрастной категории с первого по третье  место «отстреляли»  Анастасия ТРОЯНОВСКАЯ,  получившая звание «снайпер турнира», Никита ЗАПОЛЬСКИЙ и Евгения КОНСТАНТИНОВА

В возрасте от  11 до 13 лет победителями стали Алексей АРИСТАРХОВ, Милена ЖУРАКОВА и Илья АЛЕНИЧЕВ.

Среди самых маленьких спортсменов в тройку лидеров попали Михаил КАРЕЛОВ, Ярослав ЧЕРНОВ и Прохор РАЗРОЕВ, ставший самым юным участником состязаний.

Другие статьи из рубрики «Спорт»

За призы компании Обнинскоргсинтез приехали побороться лыжники из разных городов

В Обнинске прошли лыжные гонки на призы компании «Обнинскоргсинтез»

Дайджест-спорт

В Ермолино придет воркаут

Лыжники наукограда поборются за денежный приз в полмиллиона рублей!

Дайджест-спорт
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
01
марта
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление