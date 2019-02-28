Прямо в цель!

В День защитника Отечества в Ермолине, в спортзале стадиона «Труд» прошел детско-юношеский турнир по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченный к 23 февраля.

Организатором данного мероприятия традиционно стало ермолинское отделение Всероссийского общества ветеранов спецназа «Русь», при поддержке администрации и МУ ФиС. Открывал соревнования с напутственным словом глава администрации г. Ермолино Евгений ГУРОВ.

Турнир проходил в трех возрастных категориях: 14-17 лет, 11-13 лет и до 10 лет. Всего приняло участие 38 юных стрелков из Ермолина, Балабанова и Боровска. Ребята показали отличную стрельбу, и все же награды достались самым метким.

В старшей возрастной категории с первого по третье место «отстреляли» Анастасия ТРОЯНОВСКАЯ, получившая звание «снайпер турнира», Никита ЗАПОЛЬСКИЙ и Евгения КОНСТАНТИНОВА

В возрасте от 11 до 13 лет победителями стали Алексей АРИСТАРХОВ, Милена ЖУРАКОВА и Илья АЛЕНИЧЕВ.

Среди самых маленьких спортсменов в тройку лидеров попали Михаил КАРЕЛОВ, Ярослав ЧЕРНОВ и Прохор РАЗРОЕВ, ставший самым юным участником состязаний.

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