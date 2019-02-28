Дайджест-спорт

БОЕВОЙ ТРЕНЕР

Тренер по боксу Иван НИКИФОРОВ, который воспитывает спортсменов в балабановском ЦФиС и сам активно принимает участие в соревнованиях,23 февраля в Медыни на чемпионате ЦФО по универсальному бою в своей весовой категории занял первое место. А 24 февраля в Обнинске на областном чемпионате по смешанному боевому единоборству (ММА) он стал серебряным призером, что позволяет ему войти в состав сборной Калужской области.

ПОБЕДНЫЙ ВЫХОДНЫЙ 24 февраля в городе Раменское состоялся турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества. В своих весовых категориях Георгий РЗГОЯН и Тимофей ПОДШИБЯКИН заняли первые места, Артем ТЕРЕХОВ - второе место. На пятом месте оказались срезу несколько воспитанников - Алена ПЕТРАКОВА, Артем АВАНЕСЯН, Артем СМОЛЕНСКИЙ и Рустам МАМАДМУРАДОВ. ЭТАП ВЗЯТ 24 февраля на базе Боровского ФОКа прошел V этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам. Воспитанники боровской ДЮСШ «Звезда» успешно выступили на домашнем этапе. Первые места завоевали Степан ВИКТОРОВ, Дарья МАРОСЕЕВА, Владимир ГЫСОВ и Дарья ДОРОХИНА. До второй ступени лидерства доехали Савелий ВИКТОРОВ и Виктория ВЕТРОВА. Третьи места достались Анне ДОРОХИНОЙ и Александре КОЛЕНИКОВОЙ.

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