28.02.2019

Дайджест-спорт



БОЕВОЙ ТРЕНЕР

Тренер по боксу Иван НИКИФОРОВ, который воспитывает спортсменов в балабановском ЦФиС и сам активно принимает участие в соревнованиях,23 февраля в Медыни на чемпионате ЦФО по универсальному бою в своей весовой категории занял первое место. А 24 февраля в Обнинске на областном чемпионате по смешанному боевому единоборству (ММА) он стал серебряным призером, что позволяет ему войти в состав сборной Калужской области.

ПОБЕДНЫЙ ВЫХОДНЫЙ

24 февраля в городе Раменское состоялся турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества. В своих весовых категориях Георгий РЗГОЯН и Тимофей ПОДШИБЯКИН заняли первые места, Артем  ТЕРЕХОВ - второе место. На пятом месте оказались срезу несколько воспитанников - Алена ПЕТРАКОВА, Артем АВАНЕСЯН, Артем СМОЛЕНСКИЙ и Рустам МАМАДМУРАДОВ.

ЭТАП ВЗЯТ

24 февраля на базе Боровского ФОКа прошел V этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам. Воспитанники боровской ДЮСШ «Звезда» успешно выступили на домашнем этапе. Первые места завоевали Степан ВИКТОРОВ, Дарья МАРОСЕЕВА, Владимир ГЫСОВ и Дарья ДОРОХИНА. До второй ступени лидерства доехали Савелий ВИКТОРОВ и Виктория ВЕТРОВА. Третьи места достались Анне ДОРОХИНОЙ и Александре КОЛЕНИКОВОЙ.

 

 


 

Другие статьи из рубрики «Спорт»

За призы компании Обнинскоргсинтез приехали побороться лыжники из разных городов

В Обнинске прошли лыжные гонки на призы компании «Обнинскоргсинтез»

Прямо в цель!

В Ермолино придет воркаут

Лыжники наукограда поборются за денежный приз в полмиллиона рублей!

Дайджест-спорт
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
01
марта
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление