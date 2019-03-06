Побочное напряжение

Георгия Гурьянова достал метод работы РЭС.

Отключения электроэнергии в Ворсине порядком достали жителей сельского поселения «Ворсино». Начавшиеся еще прошлой осенью работы по установке приборов учета перекочевали и в зиму 2019-го. Энергетики проводят свои работы без оглядки на термометр, оставляя людей в мороз не только без света, но и без отопления.

Несмотря на все жалобы чиновников, ситуация только ухудшается: на сегодняшний день РЭС уже давно перешагнули норму годовых отключений на территории села. При этом с начала года прошло всего два месяца, а окончания работ не видно.

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Из всех коммунальных благ самым важным для комфортной жизни является электроэнергия. Тем более это актуально, когда речь идет о сельских поселениях, где в частном секторе от наличия напряжения зависит и подача воды, и отопление. Потому перебои с подачей электричества в зимнее время всегда вызывают большую волну негодования у людей. Однако в случае с Ворсино складывается стойкое впечатление, что сотрудникам РЭС на это наплевать с высокой колокольни.

Глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ жаловался на безответственность электриков еще в прошлом году, когда после проведения ими работ местным коммунальным службам приходилось устраивать чуть ли не подомовой обход, чтобы запустить переставшие работать котлы у проживающих в Ворсине пенсионеров.

Несмотря на все протесты и недовольства, энергетики в 2019-ом году стали работать еще более бездушно, о чем жителям рассказали во время отчета главы администрации. Согласно озвученным Георгием Ивановичем данным, в период с января и до середины февраля поселение в совокупности провело без света 198 часов. В самом Ворсине «обесточенность» жителей достигла 90 часов! И это при годовой норме в 72 часа.

- Отключали нас и 2-го марта. При этом предупредить о том, что будут проводиться работы, удосужились только за день до этого. Мы настоятельно рекомендовали этого не делать, ведь это выходной, все люди дома, да и дачники некоторые приезжают. Но все наши аргументы проигнорировали, и весь день жители провели без света. Рабочих дней РЭС, видимо, не хватает, - взорвался Гурьянов.

На такие претензии у энергетиков свой ответ: у них план, за выполнение которого им нужно будет отчитаться перед руководством. К тому же не все учреждения, попадающие в зону отключения, можно обесточить в будний день, ведь в них тоже есть сотрудники и посетители.

- На ряде объектов работы можно проводить только в выходные, чтобы не прерывать их функционирование. Как правило, это социально значимые учреждения, поэтому приходится обслуживать их, когда появляется такая возможность, - отметил директор РЭС Александр АБУБАКИРОВ.

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА

В свою очередь власти Ворсина считают, что все проблемы идут не от «сложных объектов», а от банального отсутствия организованности. Если бы электрики один раз отключили населенный пункт пускай даже на двое суток, чтобы в течение года больше не оставлять жителей без света, это было бы куда удобнее и вызывало бы меньше недовольства со стороны населения.

К тому же в настоящий момент все отключения связаны с установкой так называемых «онлайн-счетчиков», к которым часть жителей и без проведенных в темноте выходных относится с изрядным скепсисом и негативом. Ведь получается, что выполняя свои планы и задачи, энергетики просто жертвуют комфортом боровчан.

- Нас эта ситуация очень беспокоит. Существуют принятые нормы, согласно которым отключения за год не должны превышать 72 часа. У нас уже сегодня этот показатель превышен на целые сутки. К нашим просьбам не прислушиваются, и что нам остается? Разве что привлекать исполнителей к административной ответственности за такую работу, - негодует Георгий Иванович.

В районе же на такие крайние меры пока идти не готовы и призывают обе стороны найти общий язык и построить работу таким образом, чтобы максимально снизить дискомфорт для населения.

- Я понимаю, что есть некая технологическая необходимость, но все-таки необходимо избежать абсолютно справедливых возмущений наших жителей из-за частых отключений и перебоев. Нужно скоординировать нашу работу и разработать такие схемы взаимодействия, которые бы исключили такие ситуации, как на сегодняшний день в Ворсине, - заявил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

Каким образом возможно решить проблему, в которой поставщик ресурса ради собственной выгоды топчется по головам потребителя, непонятно. Учитывая, что озвученная Георгием Гурьяновым ситуация, как говорится, «с бородой», да еще и актуальная для всех поселений, вероятней предположить, что выправится она только тогда, когда все приборы учета будут установлены.

Степан ФЕДОРОВ

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