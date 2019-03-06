Ирина Жильцова: «В Боровском районе дисбаланс с женщинами-руководителями»

Люди часто недооценивают сложность работы чиновников. Для того чтобы нести груз забот всего поселения, необходимо обладать большим багажом знаний в разных сферах и не терять самообладания в критических ситуациях.

О том, как в таких условиях бороться со стрессом и научиться любить свою работу, «Неделе» рассказала единственная женщина среди глав администраций Боровского района Ирина ЖИЛЬЦОВА.

НЕПРОСТЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

- Ирина Николаевна, прежде чем возглавить администрацию Асеньевского вы были директором местного ДК. Что же заставило вас перейти на эту куда более беспокойную позицию?

- Честно скажу, что на тот момент я уже не собиралась ничего менять в своей жизни и долго обдумывала это предложение. В итоге согласилась, поскольку долго живу здесь, знаю людей и их проблемы.

- Сильно волновались в первое время?

- Очень, ведь я совсем ничего не знала об этой должности, но не смогла остаться в стороне.

- Что оказалось самым сложным в работе главы администрацией?

- Работать с людьми. Все жители разные, к каждому нужен свой подход. И зачастую многие хотят получить ответ или результат прямо здесь и сейчас, а это не всегда возможно.

- И что вы отвечаете в таких ситуациях?

- Что иногда просто хотеть недостаточно. Мы стараемся делать все от нас зависящее, но если каждый будет вносить свой вклад, то добиться желаемого результата получится гораздо быстрее.

- Часто приходиться сталкиваться со скандальными посетителями?

- К счастью, не очень. В основном этим грешат москвичи, которые приезжают на лето и хотят, чтобы здесь условия были как у них дома, не понимая реалий сельской жизни. Планы мы строим исходя из нашего бюджета и нам бы очень хотелось сделать все и сразу, но увы. Приходиться объяснять этот момент, благо постоянные жители зачастую помогают и встают на нашу сторону в таких конфликтных ситуациях.

- Спустя полтора года можно сказать, что вы втянулись в работу?

- Да, вполне. Конечно, мне не всегда хватает знаний, но здесь большое спасибо моим коллегам - они всегда готовы что-то подсказать, направить в нужное русло, если я начинаю в чем-то сомневаться. Также очень помогает поддержка со стороны коллектива и депутатов нашей сельской думы.

- К слову о коллегах - как так вышло, что вы единственная представительница прекрасного пола среди всех глав администраций района?

- Сама удивляюсь (смеется). Когда ездила на региональную встречу, то там пообщалась со многими женщинами в этой должности, а у нас в районе как-то сложился такой дисбаланс.

РАБОТА КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

- Быть может, дело в постоянном стрессе? Как лично вы боретесь с напряжением?

- Возможно, с такими нагрузками действительно справится не каждый человек, будь то мужчина или женщина. На самом деле, нужно в какой-то момент перестать относиться к этому как к работе, а принять и сделать частью своей жизни.

- У вас получилось?

- Думаю да. Это не было любовью с первого взгляда, но я прониклась к этой должности. На ней постоянно приходиться двигаться, чем-то заниматься, развиваться - это очень интересно, хотя я и считаю, что на этом место нужен кто-то более молодой и энергичный.

- Как проводите свое свободное время, стараетесь переключиться?

- У меня его практически и нет. Я очень люблю читать, но по большей части приходится довольствоваться различными документами, актами, постановлениями и прочим, это в те дни, когда не надо куда-то ехать.

- Как родные относятся к такому графику?

- Дети у меня уже взрослые, поэтому отнеслись с пониманием. Шутят только, когда я куда-то посреди выходного срываюсь, мол, опять на любимую работу поехала.

- И часто нужно куда-то ездить в выходной день?

- Иногда бывает. Я такой человек, что не могу решать дела, сидя в кабинете. Прежде чем принимать какое-то решение, мне нужно увидеть все своими глазами, пообщаться с людьми. А учитывая наше немаленькое поселение, приходится поездить.

- Ирина Николаевна, из всех планов на 2019-й год что бы хотелось осуществить больше всего?

- Парк в Асеньевском. Это важно, чтобы жителям стало комфортнее жить, было, где гулять с детьми и просто отдыхать. Хочется, чтобы что-то подобное появилось во всех деревнях, но Асеньевское - это наше «лицо», и поэтому начать надо отсюда.

- Получается, что создание уюта в поселениях у вас на первом месте?

- Пожалуй. Наверное, в этом и есть главное отличие женского подхода к управлению от мужского.

- Ну, 8 марта устроите себе полноценный выходной?

- Да, сам праздничный день позволю себе отдохнуть, а в субботу снова за дела возьмусь, без них никак.

Беседовал

Степан ФЕДОРОВ

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