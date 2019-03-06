Кладбище старины

Сергей Купранов упрекнул «защитников» боровских домов в жажде потрясений.

В конце февраля у сторонников сохранения боровских деревянных домов появился флаг - президент России Владимир ПУТИН поручил правительству Калужской области и Министерству культуры РФ обеспечить сохранность исторической застройки Боровска.

Сам Владимир Владимирович в райцентре, конечно, не был, и точного представления о том, в каком состоянии находится каждое из опекаемых скандалом строений, не знает. Но то, что теперь любой гвоздь, выпавший из деревянной гнилушки, будет тут же вбиваться в стопы «разрушителей», можно не сомневаться.

В ОЖИДАНИИ

На минувшей неделе в Боровске вновь обсуждали тему сохранения старых домов города. Тех, которые осенью 2018 года стали темой для новостных сюжетов региональных и федеральных СМИ. Рабочая группа, созданная после той хайповой для определенных лиц ситуации, собралась в музейно-выставочном центре обсудить, куда они двигаются дальше.

Несмотря на то, что глава администрации Боровска продемонстрировал концепт развития, у местных жителей, не вошедших в состав «палаты старины», сложилось устойчивое мнение, что далеко не все «защитники» понимают, чем грозит городу их непримиримый бой.

Сейчас обретение Боровском статуса исторического поселения ждут все без исключения, кто, как говорится, в теме. Одни пребывают в этом томительном состоянии с надеждой на торжество, другие - в ожидании поставленных целей без четких формулировок и финансирования. И только рядовые боровчане заняли положение где-то посередине, придерживаясь своей твердой позиции: они не вандалы, и история малой родины им дорога, но превращения Боровска в «мертвый» город они не хотят.

МУЗЕЙ НА МУЗЕЕ

Восседая полукругом на сцене МВЦ, члены общественного совета вновь долго спорили по процедурным вопросам и только потом перешли к сути своего существования как совещательного органа.

Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ презентовал собравшимся первые наброски вероятных перемен в судьбе домов, попавших в список под снос после расселения жителей по «ветхой» программе. Согласно ему практически каждый объект после восстановления может стать частью города-музея.

К примеру, дом № 30 на Калужской имеет шанс превратиться в семейную гостиницу, а его сосед под № 51 - в авиаклуб. Коммунистическую, 56 хотят оставить жилым домом, в котором владельцы создадут мозаичную мастерскую с выставочным залом. Володарского, 11 явит себя в виде галереи или мастерской. Ну а на Энгельса, 2 вообще предлагают возложить гордый статус - Посольский посад, создав в нем место, где будут представлены все предприятия, действующие на территории Боровска.

Помимо очевидных туристических объектов предложены варианты кафе и гостиниц, без которых современному избалованному путешественнику в городе и на день не задержаться. Но вот списка тех, кто готов воплотить в жизнь эти интересные задумки, представлено не было.

Искать инвесторов - дело непростое, тем более для такого не слишком прибыльного и долгого на возврат вложений бизнеса. Поэтому Михаил Климов предложил блогерам, возглавившим ряды «защитников», направить свой ресурс на созидание - поискать людей, готовых вложиться в старые боровские дома. Ответа почему-то не последовало.

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ

В этот день общественность выполняла функцию молчаливых наблюдателей: сидела в зале и слушала «совет старины», который позволял говорить только избранным им же. Таким образом, право голоса получили собственники старых боровских зданий, темпами восстановления которых был недоволен президиум. Однако услышать ответы на все вопросы из-за затянувшихся споров у членов совета не получилось. Так, Виталий РЕУКОВ, просидевший в зале более часа, ушел по-английски, не дождавшись, когда ему дадут время отвечать за разрушенный дом, имеющий историческую ценность.

Зато депутат Районного Собрания Сергей КУПРАНОВ с ремаркой «мое выступление понравится не всем» высказал мнение, вобравшее в себя позицию родителей учеников самой крупной школы Боровского района, директором которой он является.

- Президент сказал: самое главное наше богатство - люди! О них мы должны думать в первую очередь! Если бы советская власть вела ту политику, которой придерживаются «защитники» домов, в городе не было бы ни школ, ни больниц, ни других социальных объектов, - заявил Сергей Купранов.

Продолжая свое несанкционированное выступление, он отметил, что, несмотря на прозвучавший в зале упрек в поддержке сноса строений № 29 и 31 на ул. Володарского, он никогда не озвучивал это мнение, но, видимо, пришло время.

- Вас здесь десять человек, а у меня в школе больше тысячи родителей. И они не хотят, чтобы эти гнилушки обвалились на их детей. Вы знаете, что в городе нет школы искусств, и частично эту функцию выполняет наше общеобразовательное учреждение? Я считаю, что эти строения надо снести и на их месте построить полноценный объект для дополнительного образования школьников. Но в вашем понимании старые, рушащиеся дома важнее, чем дети! Закончить свое выступление хочу перефразированным высказыванием Столыпина: вам нужны великие потрясения, нам нужен красивый и уютный город!

После этого Купранов покинул совещание, задавив своей харизмой и честностью заезжих блогеров. Им оставалось только пытаться парировать в пустоту, предлагая разместить детскую школу искусств в одном из старых домов, ведь «вставить окна» - совсем недорогое удовольствие.

После этого вновь вспомнились слова Михаила Климова о том, что третья волна переселения боровчан по программе «Ветхое жилье» рискует превратить центр горда в музей под открытым небом. В нем будет много места для истории и совсем не останется жителей, которые, в отличие от заезжих «защитников», хотят жить не в древнем, а в современном Боровске.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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