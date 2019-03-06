Третий подход

Родник в Русинове вновь проверят на безопасность.



Главным камнем преткновения в ситуации вокруг загрязненного родника в Русинове стало расхождение в экспертизах, проведенных СЭС и частной компанией по заказу настоятеля храма. В настоящий момент обе стороны привлекли для решения проблемы «третейского судью», однако до тех пор, пока придут результаты новых проб, объект останется закрытым.

Кроме того, как подчеркнул глава районной администрации, «мораторий» на использование воды будет длиться до тех пор, пока чиновники не установят все нюансы истории с загрязнением.

Все участвующие в судьбе родника в Русинове организации подчеркивали свою готовность решать проблему сообща, но на деле ситуация выглядит несколько иначе.

Как рассказал ермолинский градоначальник Евгений ГУРОВ, сейчас СЭС и представители храма ждут итогов новых экспертиз, при этом анализы в очередной раз обе стороны проводят независимо друг от друга.

- Результаты исследований, заказанных настоятелем храма в одном из московских институтов, следует ожидать в середине марта. До 6-го марта забор проб из родника должны произвести представители Росприроднадзора, - рассказал Евгений Александрович.

Выходит, что вместо совместных анализов, результат которых был бы признан и сотрудниками СЭС, и настоятелем, вновь получится два итога, которые могут друг другу противоречить. А значит, их можно будет оспорить еще один раз, и так по замкнутому кругу.

При этом в районной администрации заявили - пока не будет получено официального подтверждения тому, что источник безопасен, доступ к нему не будет восстановлен.

- Это касается и родника, и купели - пока не будет четкой информации о качестве воды и о том, что послужило причиной загрязнения, мы не можем позволить себе рисковать здоровьем людей. Как только станет ясно, что угроза миновала, тогда уже можно будет обсуждать дальнейшие решения, - отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Кроме того, чиновники намерены обратиться к специалистам Росприроднадзора, чтобы те не ограничились взятием проб лишь в источнике Русиново, а также уделили внимание и прочим популярным родникам района. Так, депутат балабановской Городской думы Светлана ЗАЦАРИННАЯ уже передала главе администрации города Сергею ГАЛКИНУ просьбу горожан включить в список проверяемых объектов родник на Страдаловке и ручей на улице Дзержинского, в который, по мнению местных жителей, происходит сброс канализационных стоков.

Степан ФЕДОРОВ

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