В чем правда?

Хотела в этот раз посвятить свою колонку прекрасному весеннему празднику и сказать что-нибудь хорошее. Но мое женское начало как-то приуныло перед мыслями о справедливости и отношению к ней.

Еще на прошлой неделе эта тема стала поводом для моего возмущения на планерке в балабановской администрации, когда было объявлено, что голосование по выбору проектов, которые будут иметь шанс войти в программу благоустройства на 2020 год, назначено на четверг - рабочий день. Как объяснили позже представители белого дома, они были вынуждены объявить голосование, не дожидаясь выходного дня, поскольку к 1 марта результаты народного волеизъявления должны были быть посчитанными и переданными в Калугу. И они вроде не виноваты, поскольку указанный срок перед ними всплыл неожиданно: как часто бывает, из области пришла команда, что необходимые документы должны поступить «уже вчера». Но итоге, проголосовало только 15% населения, имевшего возможность сказать свое слово.

Потом тема честности забурлила вокруг открытого письма боровчанина, которое мы разместили в ВК в группе «Неделя Боровского района». Вернее, в отношении той части, которую я не стала публиковать - о времени отчетов глав администраций. Наш читатель хотел, чтобы впредь такая встреча назначалась на более доступное для рабочих граждан время. И на мой ответ, что годовой отчет перед населением - не требование закона, а акт доброй воли чиновников, ставший привычным на территории Калужской области, посыпались комментарии. Боровчане в очередной раз поставили под сомнение демократичность таких отчетов и их целесообразность.

Последней каплей в череде раздумий о том, что справедливость - понятие неоднозначное, стало заседание рабочей группы по вопросу сохранности старых боровских домов. Вроде и правы «защитники», и даже президент Путин их поддержал словом. Но как быть с другой стороной правды, той, которую озвучил в самовольном выступлении депутат Райсобрания и директор боровской школы № 1 Сергей КУПРАНОВ - о необходимости в первую очередь думать о людях

После всего этого осталось произнести известную фразу: в чем правда, брат? Жаль, что брата у меня нет.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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