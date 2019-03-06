06.03.2019

Освещение в Писково вернется до конца недели



После того, как 13-го февраля в деревне Писково произошло вынужденное отключение электричества, в населенном пункте перестало работать наружное освещение. При этом восстановить его за минувшие двадцать пять дней так и не смогли, поскольку РЭС и администрация не могли решить, кому же устранять поломку.

На последней районной планерке глава РЭС Александр АБУБАКИРОВ заявил, что напряжение на отвечающий за включение света датчик приходит, а значит чинить поломку должны все-таки местные власти.

Однако спустя два дня глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО сообщил, что информация у энергетиков оказалась не верной, но дожидаться помощи от них больше не намерены.

- Наш электрик съездил на место и сказал, что из строя вышло не датчик, а реле. Но мы в любом случае устраним дефект, поскольку надеяться на помощь РЭС можно еще очень долго, а люди ждут каких-то действий. К концу недели освещение в деревне должно снова заработать, - отметил Алексей Витальевич.

Как отметил Максименко, со своей стороны администрация сделала выводы а будущее, и в дальнейшем планирует проявлять большую гибкость в решении подобных ситуаций, раз уж ресурсоснабжающая организация имеет столь безответственный подход к работе.

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