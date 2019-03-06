Два ФАПа когда-нибудь откроются в СП «Совьяки»

Одним из приоритетных направлений по развитию медицины в Боровском районе является строительство ФАПов на территории сельских поселений. Один такой пункт должен в скором времени открыться в Асеньевском, однако параллельно с этим медики ведут работу по подготовке еще двух пунктов первой врачебной помощи, и появятся они в деревнях Ильино и Куприно.



Пока ни чиновники, ни медики не готовы давать хоть какие-то прогнозы касательно сроков открытия фельдшерских пунктов на территории сельского поселения «Совьяки», где появились два многообещающих объекта. Но на примере прошлого года можно сделать вывод, что конец 2019-го - наиболее оптимистичный вариант.

Больше всего работы предстоит по подведению необходимых коммуникаций. Все-таки и Куприно, и Ильино в плане развития инфраструктуры сильно отстают от того же Асеньевского. А потому и мороки с электрификацией и водоснабжением здесь ожидается куда больше. Тем более что сначала строителям придется дождаться, пока сойдет весь снег и земля хоть немного отогреется.

- Работы предстоит немало, и пока, честно говоря, об открытии рассуждать рано. Местная администрация также готова нам оказывать содействие, но начнутся работы только после потепления, - рассказал главный врач ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК.

Чиновники также разделяют осторожность медиков и призывают воздержаться от каких-либо прогнозов. Как отметил глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ, никаких конкретных сроков с ним никто не обсуждал, и пока говорить о времени окончания всех работ, как и об их начале, преждевременно.

Впрочем, само появление помещений под ФАПы вызвало большое воодушевление среди местных жителей. И пусть до начала их работы может пройти год, а то и больше, главное, что просьбы боровчан были услышаны. А немного потерпеть ради возможности получать медицинскую помощь, не выезжая из родной деревни, они готовы, лишь бы дело действительно довели до конца.

К тому же в районе к программе по установке медицинских пунктов относятся очень внимательно, и можно надеяться, что по возможности местным властям окажут необходимую поддержку.

Степан ФЕДОРОВ

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